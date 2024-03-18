Yasak Aşk İddiaları Sonrası Apar Topar Evlenen Ebru Gündeş'ten Hamilelik Sürprizi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in birkaç yıl boyunca yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen Murat Özdemir'le sessiz sedasız Dubai'de evlenmesi herkesi şaşırtmıştı! Alelacele evliliğin ardından bir de hamilelik haberi geldi! Onur Akay'ın özel haberine göre, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hamile...

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