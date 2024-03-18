Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yasak Aşk İddiaları Sonrası Apar Topar Evlenen Ebru Gündeş'ten Hamilelik Sürprizi

Yasak Aşk İddiaları Sonrası Apar Topar Evlenen Ebru Gündeş'ten Hamilelik Sürprizi

Ebru Gündeş
Effy
Effy - Onedio Editörü
18.03.2024 - 17:51

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in birkaç yıl boyunca yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen Murat Özdemir'le sessiz sedasız Dubai'de evlenmesi herkesi şaşırtmıştı! Alelacele evliliğin ardından bir de hamilelik haberi geldi! Onur Akay'ın özel haberine göre, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hamile...

Detaylar 👇

Kaynak: https://onurakay.com.tr/onur-akay-ebr...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz ay magazin gündemine sürpriz düğünü ile bomba gibi düşmüştü!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz ay magazin gündemine sürpriz düğünü ile bomba gibi düşmüştü!

Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile dünyaevine giren Gündeş, akabinde bir sürü iddiayı beraberinde getirmişti.

Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile dünyaevine giren Gündeş, akabinde bir sürü iddiayı beraberinde getirmişti.

Çok konuşulan iddialardan biri de ikilinin birkaç yıldır yasak aşk yaşadığıydı: Özdemir'in, Selin Kabaklı'yla evliyken Ebru Gündeş'le görüştüğü iddia edildi.

Çok konuşulan iddialardan biri de ikilinin birkaç yıldır yasak aşk yaşadığıydı: Özdemir'in, Selin Kabaklı'yla evliyken Ebru Gündeş'le görüştüğü iddia edildi.

Ancak hiçbir iddia mutluluklarına gölge düşürememiş, ikili davullu zurnalı bir düğün gerçekleştirdi.

Ancak hiçbir iddia mutluluklarına gölge düşürememiş, ikili davullu zurnalı bir düğün gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz ay evlenen Ebru Gündeş'ten bir diğer sürpriz haber geldi! Gündeş'in hamile olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz ay evlenen Ebru Gündeş'ten bir diğer sürpriz haber geldi! Gündeş'in hamile olduğu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Onur Akay'ın özel haberine göre, Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince çift önce imam nihakı kıydı.

Onur Akay'ın özel haberine göre, Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince çift önce imam nihakı kıydı.
Onur Akay'ın özel haberine göre, Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince çift önce imam nihakı kıydı.

Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım" şeklinde açıkladı.

Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım" şeklinde açıkladı.

Akay, Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin inkah tarihini de öne aldığını söyledi.

Akay, Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin inkah tarihini de öne aldığını söyledi.

Akay, "Sizlere, Ebru Gündeş’in 4,5 aylık hamile olduğunu kesin olarak söylüyorum" şeklinde haberi duyurdu.

Akay, "Sizlere, Ebru Gündeş’in 4,5 aylık hamile olduğunu kesin olarak söylüyorum" şeklinde haberi duyurdu.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?