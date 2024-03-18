Yasak Aşk İddiaları Sonrası Apar Topar Evlenen Ebru Gündeş'ten Hamilelik Sürprizi
Yasak Aşk İddiaları Sonrası Apar Topar Evlenen Ebru Gündeş'ten Hamilelik Sürprizi
Kaynak: https://onurakay.com.tr/onur-akay-ebr...
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in birkaç yıl boyunca yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen Murat Özdemir'le sessiz sedasız Dubai'de evlenmesi herkesi şaşırtmıştı! Alelacele evliliğin ardından bir de hamilelik haberi geldi! Onur Akay'ın özel haberine göre, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hamile...
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz ay magazin gündemine sürpriz düğünü ile bomba gibi düşmüştü!
Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile dünyaevine giren Gündeş, akabinde bir sürü iddiayı beraberinde getirmişti.
Çok konuşulan iddialardan biri de ikilinin birkaç yıldır yasak aşk yaşadığıydı: Özdemir'in, Selin Kabaklı'yla evliyken Ebru Gündeş'le görüştüğü iddia edildi.
Ancak hiçbir iddia mutluluklarına gölge düşürememiş, ikili davullu zurnalı bir düğün gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz ay evlenen Ebru Gündeş'ten bir diğer sürpriz haber geldi! Gündeş'in hamile olduğu iddia edildi.
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Onur Akay'ın özel haberine göre, Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince çift önce imam nihakı kıydı.
Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım" şeklinde açıkladı.
Akay, Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin inkah tarihini de öne aldığını söyledi.
Akay, "Sizlere, Ebru Gündeş’in 4,5 aylık hamile olduğunu kesin olarak söylüyorum" şeklinde haberi duyurdu.
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