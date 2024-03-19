Mustafa Sandal Yerel Seçim Öncesi Dört Bir Yanın Afişlerle Donatılmasına Sert Tepki Gösterdi: "Uygar Olalım"

31 Mart Yerel Seçimleri'ne oldukça kısa bir zaman kaldı. Geri sayım sürerken tüm siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Durum böyle olunca da her yer pankart, bayrak ve posterlerle donatıldı. Şarkıcı Mustafa Sandal da 'görüntü kirliliği' diyerek sert tepki gösterdi!