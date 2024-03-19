Mustafa Sandal Yerel Seçim Öncesi Dört Bir Yanın Afişlerle Donatılmasına Sert Tepki Gösterdi: "Uygar Olalım"
Mustafa Sandal Yerel Seçim Öncesi Dört Bir Yanın Afişlerle Donatılmasına Sert Tepki Gösterdi: "Uygar Olalım"
31 Mart Yerel Seçimleri'ne oldukça kısa bir zaman kaldı. Geri sayım sürerken tüm siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Durum böyle olunca da her yer pankart, bayrak ve posterlerle donatıldı. Şarkıcı Mustafa Sandal da 'görüntü kirliliği' diyerek sert tepki gösterdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm Türkiye'nin gündeminde 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri yer alıyor. Tüm siyasi partiler, belediye başkanı ve muhtar adaylarını tek tek tanıttı.
Ülke olarak seçime hazırlandığımız bugünlerde ortalık epey hareketlenmiş durumda. Başta büyük şehirler olmak tüm illerde çıkarılan adaylar hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Bu süreçte her sokak da siyasi partilere ve muhtar adaylarına ait pankartlar, afişler ve bayraklarla donatılmış durumda.
Seçim döneminin olmazsa olmazı haline gelen basılı ilanlar ve caddeleri hatta binaları boydan boya kaplayan bayrakları eleştiren isimlerden biri de Mustafa Sandal oldu.
"Lütfen, biraz daha uygar olalım. Ülkenin kaynaklarını böyle savurganca kullanmayalım" diyerek isyan eden ünlü şarkıcı "Bu durum üzücü ve günah dolu! Her yer aday fotoğraflarıyla dolu olduğunda ne oluyor? Dışarıdan gelenler, medeni ülkelerden gelen vatandaşlar, bu pankartları gördüklerinde ne düşünecekler?" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
O anları da buradan izleyebilirsiniz 👇
Sizce Mustafa Sandal bu isyanında haklı mı yoksa değil mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda