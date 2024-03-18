Erilliğini Arşa Çıkarmaya Karar Veren Kerimcan Durmaz'ın Spor Salonundaki Kas Şovu Dikkatlerden Kaçmadı!
Erilliğini Arşa Çıkarmaya Karar Veren Kerimcan Durmaz'ın Spor Salonundaki Kas Şovu Dikkatlerden Kaçmadı!
Son dönemdeki eril halleriyle adından sıkça söz ettiren Kerimcan Durmaz bu sefer de soluğu spor salonunda aldı. 'Basıyoruz' notunu düştüğü yeni karelerinde kas gösterisi yapan Kerimcan'a yorumlar yağmur gibi yağdı!...
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Makyaj videolarıyla hayatımıza giren Kerimcan Durmaz moda, havalı sahne şovları dendiğinde aklımıza gelen isimlerden birine dönüştü.
Açıklamaları, dansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla hepimize "ollaaayyy" dedirten Kerimcan başta Instagram ve TikTok olmak üzere pek çok platformda yoğun ilgi görüyor.
Bir dönem moda programlarında izlediğimiz ama sonrasında kendisini bir süre göremediğimiz Kerimcan Durmaz şu sıralar can arkadaşı Samet Liçina'yla birlikte YouTube vloglarıyla ortalığı şenlendiriyor.
Biricik dostuyla beraber o şehir senin bu şehir benim gezen Kerimcan'ın geri dönüşü inanılmaz oldu. Neden mi? Çünkü eski halini bir miktar geride bırakan Kerimcan eril enerjisiyle gündeme damgasını vurdu.
Bir anda maçovari tavırlar sergilemeye başlayan, her karesinden erillik akan pozlarla karşımıza çıkınca bir miktar afalladık tabii.
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Tesbihli pozlarını arttıran Kerimcan Durmaz, bu halinin ilgi gördüğünü fark etti elbette. Tabii sonrasında işin dozajını artırıverdi.
Bir anda kendisini spor salonuna atan ünlü fenomen kirli sakal da bıraktığı birçok karesini arka arkaya takipçileriyle paylaştı.
Kerimcan Durmaz, spor sonrası kas gösterisi yaptığı pozlarına da "Pazar mazar demiyoruz basıyoruz😬" notunu düşmesi ayrı bir olay oldu.
Hadi gelin, Kerimcan'ın spor salonundan yaptığı paylaşımına kimler neler demiş beraber görelim!
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