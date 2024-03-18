Bir Kullanıcı Donmuş Denizdeki Buzkıran Gemisi Seyahatinde Hande Erçel ve Hakan Sabancı'ya Denk Geldi!
Bir Kullanıcı Donmuş Denizdeki Buzkıran Gemisi Seyahatinde Hande Erçel ve Hakan Sabancı'ya Denk Geldi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4nEz2ttacw/
Tüm dünyayı gezmek için yemin ettiklerini düşünmeye başladığımız Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti birbirinden keyifli tatil planlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Popüler çift bu sefer de 'tezertozar' adlı sosyal medya kullanıcısının kamerasına yakalandı. Hande ve Hakan Buzkıran gemisinin VIP kısmında doyasıya eğlenmiş!
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Gerek oyunculuğu, gerek kılığı-kıyafeti, gerekse yaptığı açıklamalarıyla bir türlü gündemimizden düşmeyen Hande Erçel özel hayatıyla da ilgi çekmeye devam ediyor.
Arzu ve Ömer Sabancı'nın bir dönem "Yalı Çapkını" diye nam salan oğulları Hakan Sabancı ve Hande Erçel 1.5 yılı aşkın bir süredir birlikteler.
"Bu ilişki yürümez", "En fazla 3-5 ay sonra ayrılırlar" gibi yorumların yağmur gibi yağdığı ilişki tam gaz devam ediyor. Magazini takip edenler yakından bilecektir ki, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşk hikayesi sürekli mercek altında.
Bir dönem sadece kaydırmalı postların 7.'sine birbirlerinden bir parça koyan ikili artık sosyal medya hesaplarından açık açık paylaşım yapıyor.
Sürekli havaalanında gördüğümüz popüler çift baş başa tatillere de doyamıyor. 2024'ü Bali'de karşılayan Hande ve Hakan ikilisinin 15 aylık birlikteliklerinde tam 12 ülke gezdiğini öğrenmiştik.
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Adeta Evliya Çelebi misali gezen ünlü çiftimiz yine bir tatil görüntüsüyle gündeme bomba gibi düştü. İkili bu sefer magazin kameraları tarafından değil bir sosyal medya kullancısı tarafından yakalandı.
@tezertozar kullanıcı adıyla çok keyifli paylaşımlara imza atan bir sosyal medya kullanıcısı Finlandiya'nın Lapland bölgesinde yapılan Polar Explorer Icebreaker Gemi turlarını anlatan birkaç video çekti.
Yanından bir kişinin Türkçe konuşarak geçtiğini söyleyen kullanıcı bu kişilerin Hande Erçel ve Hakan Sabancı olduğunu fark etmiş.
"Onlar VIP almışlar, o yüzden ilk önce onları suya attılar" diyen sosyal medya kullanıcısı ikilinin bir küçük anını da yakalamış.
O eğlenceli anları da buradan izleyebilirsiniz:
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Bir kullanıcının Hande ve Hakan'ın arasının soğuk olduğu yönündeki iddiaya da cevap veren kullanıcı ikilinin kendi aralarında cıvıl cıvıl olduğunu söyledi.
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Bu seyahat beraber ilk gittikleri seyahatti geçen yıl şubat ayında falan sanırım. Aradan bir yıl geçmiş, ayrıca o soğuk davranma sorusunu soran da çok acayip... Devamını Gör
Nie bir yıl sonra çıkmış hemen değil