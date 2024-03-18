Bir Kullanıcı Donmuş Denizdeki Buzkıran Gemisi Seyahatinde Hande Erçel ve Hakan Sabancı'ya Denk Geldi!

Tüm dünyayı gezmek için yemin ettiklerini düşünmeye başladığımız Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti birbirinden keyifli tatil planlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Popüler çift bu sefer de 'tezertozar' adlı sosyal medya kullanıcısının kamerasına yakalandı. Hande ve Hakan Buzkıran gemisinin VIP kısmında doyasıya eğlenmiş!