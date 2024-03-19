Hasta Künyesi Korkutmuştu: Minik Serçe'miz Sezen Aksu'nun Hastalığı Ortaya Çıktı!
Hasta Künyesi Korkutmuştu: Minik Serçe'miz Sezen Aksu'nun Hastalığı Ortaya Çıktı!
Türk müziğinin en kıymetli isimlerinden biri olan Sezen Aksu uzun zamandır hem sahnelerden hem de kameralardan epey uzak. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Minik Serçe'nin son halini paylaşan Emel Müftüoğlu'un karesinde Aksu'nun kolundaki hasta künyesi herkesi tedirgin etmişti. Usta ismin nesi olduğu merak edilirken Sezen Aksu'nun hastalığı ortaya çıktı.
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70'li yıllarda hayatımıza giren Sezen Aksu söylediği, yazdığı, bestelediği sayısız unutulmaz şarkıyla Türk müziğinin değerli isimlerinden oldu.
Yüreğe dokunan güçlü ama bir o kadar da yumuşacık sesiyle efsane eserlere imzasını atan Minik Serçe'miz uzun zamandır gündemde ve sahnelerde görünmüyor.
Özellikle aşk şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurmayı başaran sanatçımız son olarak 16 Ocak 2016'da verdiği konserle beraber 40 yıllık sahne kariyerine nokta koydu.
Aksu'nun arkadaşı Candaş Tolga Işık ise Ülkenin şu an yaşayan en büyük ozanından bahsediyoruz. Konser vermiyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerinde olsam, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam ne yapar ederim, Sezen'i sahnelere çıkartırım. Türkiye'nin ona ihtiyacı var. Sahnelerdeki Sezen'e ihtiyacı var" demişti.
Tam tamına 8 yıldır bir kez bile sahneye çıkmayan Minik Serçe'nin son durumu da merak konusu oluyordu sürekli.
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Sezen Aksu'nun en yakın arkadaşlarından biri olan Emel Müftüoğlu uzun zaman sonra Minik Serçe'den haber getirdi bize.
Yiyerek zayıflama metodlarını öğreten Sezen Aksu'm🤣🤣🤣" notuyla paylaşılan karede dikkatimizi çeken ise Sezen Aksu'nun kolundaki hasta künyesi oldu elbette.
Magazin yazarı Onur Akay ise konuyla ilgili açıklama yaparak Sezen Aksu’nun hastalığını duyurdu. Merak ettiğimiz soruya yanıt veren Akay, “Sezen Aksu, 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen hatta Türkan Şoray’da da olan Cushing Sendromu rahatsızlığına yakalandı." ifadelerini kullandı.
Bizler de Minik Serçe'miz Sezen Aksu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...
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