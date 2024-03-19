Hasta Künyesi Korkutmuştu: Minik Serçe'miz Sezen Aksu'nun Hastalığı Ortaya Çıktı!

Türk müziğinin en kıymetli isimlerinden biri olan Sezen Aksu uzun zamandır hem sahnelerden hem de kameralardan epey uzak. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Minik Serçe'nin son halini paylaşan Emel Müftüoğlu'un karesinde Aksu'nun kolundaki hasta künyesi herkesi tedirgin etmişti. Usta ismin nesi olduğu merak edilirken Sezen Aksu'nun hastalığı ortaya çıktı.