Sabancılar'ın Müstakbel Gelini Hande Erçel Sosyal Medyada Sadece 3 Saniyede Ne Kadar Kazanıyordur?
Sabancılar'ın Müstakbel Gelini Hande Erçel Sosyal Medyada Sadece 3 Saniyede Ne Kadar Kazanıyordur?
Ne yapsa olay olan isimlerin başında gelen Hande Erçel bu sefer de sosyal medya kazancıyla dillere düştü. Sabancı ailesinin müstakbel gelini yalnızca birkaç saniyede bile binlerce lira kazanıyormuş. Peki siz bu rakamı duymaya hazır mısınız? Hadi detaylara... 👇
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Magazin gündemini her an hareketli tutan ünlülerden biri hiç şüphesiz ki Hande Erçel! Bir dönemin popüler romantik komedi oyuncusu olan Erçel, pek çok kişi tarafından eleştirilen oyunculuğuyla dikkat çekiyor.
Sosyal medya rol aldığı dizilerin karelerini ve "oyuncu" ifadesini sildikten sonra eleştiriler yüzünden kariyerine ara verdiği düşülmüştü.
Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri adlı dizinin final yapmasından beri bir yapımda rol almamış aksine daha çok sanat işlerine vermişti kendini.
İki yıla yakın bir zamandır Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan ünlü oyuncunun Sabancılar'a gelin olabilmek için kolları sıvadığı ve bitirmediği üniversite eğitimini tamamlamak için okula döndüğü konuşuluyordu.
Bu süreçte birçok özel davet ve gecede de gördük kendisini. Paris Moda Haftası'nda ortalığı kasıp kavuran Hande Erçel'in Hindistan gezisi de çok konuşulmuştu.
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Hande Erçel, Instagram hesabında 32 milyonu geçerek en çok takipçiye sahip olan Türk oyuncu olarak da tarihe geçti biliyorsunuz.
Genç oyuncunun ülke sınırlarını aşan bu popülerliği de pek çok iş birliğini beraberinde getiriyor. Erçel aynı zamanda önemli markalarında reklam yüzü olarak çalışıyor.
Gelelim ünlü oyuncunun sosyal medya üzerinden sağladığı kazanca: Hande Erçel, organik takipçilerden oluşan milyonluk hesabından yaptığı 3 saniyelik bir paylaşımdan tam 100 bin TL kazanıyor.
Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı da konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:"Hande Erçel 32 milyon takipçisiyle bugün gazetelerde yer alan haberlere göre, 100 bin TL'yi 3 saniyede kazanıyor."
"Hande Erçel'i diğerlerinden ayıran şey takipçilerinin organik olması ve satın alınmamış olması. Takipçi satın alınıp alınmadığı reklam veren şirketler tarafından inceleniyor."
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"Diğer yıldız isimlerin de 2024'teki post ve story anlaşması belli oldu. Postlar artık 500 bin TL'ye kadar çıkıyor. Story'ler de 150-200-250'yi görüyor. Eğer takipçiniz organikse tabii..."
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