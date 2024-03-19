Sabancılar'ın Müstakbel Gelini Hande Erçel Sosyal Medyada Sadece 3 Saniyede Ne Kadar Kazanıyordur?

Ne yapsa olay olan isimlerin başında gelen Hande Erçel bu sefer de sosyal medya kazancıyla dillere düştü. Sabancı ailesinin müstakbel gelini yalnızca birkaç saniyede bile binlerce lira kazanıyormuş. Peki siz bu rakamı duymaya hazır mısınız? Hadi detaylara... 👇