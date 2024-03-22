Hande Erçel'in Yeğeni Mavi'nin Babası Caner'den "Bugünün Hayalini Kuruyorduk" Notuyla Duygulandıran Paylaşım
Hande Erçel'in Yeğeni Mavi'nin Babası Caner'den "Bugünün Hayalini Kuruyorduk" Notuyla Duygulandıran Paylaşım
Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın kızları Mavi, bir süredir tedavi görüyordu. Yeni yılda tedavi sürecini tamamlayan ve ailesinin hayallerini gerçekleştiren Mavi'nin şimdiki halleri içimizi ısıttı! Caner Yıldırım, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla milyonları duygulandırdı. Yıldırım'ın paylaşımı herkese tüm çocuklarımızın sağlıklı olduğu bir dünyaya kavuşma hayalini kurdurttu!
İşte, o anlar...
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Sosyal medyanın gündemden düşmeyen iki ismi Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'i de tanımayan yoktur. Geçtiğimiz yıllarda Life&Style Influencer ödülünü kazanan Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Gamze Erçel, 2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi. Çiftin, aynı yılın Aralık ayında Aylin Mavi adında dünya tatlısı kızları bir kızları oldu.
Sosyal medyada dijital içerik üretici olarak yer alan Caner Yıldırım, kızı Mavi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.
Ailenin göz bebeği Mavi'nin teyzesi Hande Erçel'deki yeri de bir başka! Her fırsatta yeğeniyle vakit geçiren Hande Erçel, Mavi'ye olan sevgisini ekranlardan bile hissettiriyor.
Bildiğiniz gibi güzeller güzeli Mavi'ye, geçtiğimiz yıllarda karnındaki şişlik nedeniyle gittikleri hastanede henüz 2.5 yaşındayken kanser teşhisi konulmuştu.
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O günden sonra Minik Mavi ve ailesi için zorlu bir yolculuk başlamıştı. 2023'ün son günlerinde Mavi'den güzel haber geldi.
Bu dönemde bir süre Mavi'yi sosyal medyada paylaşmayan ve gözlerden uzak kalmayı tercih eden Gamze Erçel, "Şükürler olsun ki Mavi’nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz" açıklamasıyla gönüllere su serpti.
Bir süre sonra baba Caner Yıldırım'dan güzel haber geldi! Mavi, zili çaldı ve hastalık öyküsünü geride bıraktı.
Caner Yıldırım, bu kez "Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber 💙" notuyla 2023'ten 2024'e iyileşme serüvenini ve bugün Mavi ile nasıl mutlu olduklarını paylaşarak yüreklerimizi ısıttı!
İşte, Caner Yıldırım'ın Mavi ile o güzel anları...
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Sosyal medyanın gündemine oturan ve hepimizin gözlerini yaşartan görüntülere ünlü isimlerden yorum yağdı. Hande Erçel de güzel yeğenin bu anlarına nazar boncuklarıyla küçük bir not düşmeyi ihmal etmedi.
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