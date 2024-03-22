Hande Erçel'in Yeğeni Mavi'nin Babası Caner'den "Bugünün Hayalini Kuruyorduk" Notuyla Duygulandıran Paylaşım

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın kızları Mavi, bir süredir tedavi görüyordu. Yeni yılda tedavi sürecini tamamlayan ve ailesinin hayallerini gerçekleştiren Mavi'nin şimdiki halleri içimizi ısıttı! Caner Yıldırım, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla milyonları duygulandırdı. Yıldırım'ın paylaşımı herkese tüm çocuklarımızın sağlıklı olduğu bir dünyaya kavuşma hayalini kurdurttu!

İşte, o anlar...