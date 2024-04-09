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Kendisi Dışında Herkese Benzetildi: Serenay Sarıkaya'nın Kısacık Siyah Saçları Dillere Fena Düştü!

Kendisi Dışında Herkese Benzetildi: Serenay Sarıkaya'nın Kısacık Siyah Saçları Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
09.04.2024 - 19:46

GQ Türkiye'nin bu yıl ilk kez verilecek GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a uçan Serenay Sarıkaya'nın yolculuk öncesi paylaştığı dergi kapağı pozları ortalığı ayağa kaldırdı!

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Oyunculuğu, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya, attığı her adım olay olanlardan biliyorsunuz!

Oyunculuğu, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya, attığı her adım olay olanlardan biliyorsunuz!

En son Aile dizisindeki Devin rolüyle ortalığı ayağa kaldıran Serenay Sarıkaya, şimdilerde kısa bir molada ve kafa diniliyor...

En son Aile dizisindeki Devin rolüyle ortalığı ayağa kaldıran Serenay Sarıkaya, şimdilerde kısa bir molada ve kafa diniliyor...

Hem de her ne kadar "evet birlikteyiz" açıklaması yapmasa da son birkaç aydır yoğun bir şekilde adının anıldığı yeni parlayan şarkıcı Mert Demir'le!

Hem de her ne kadar "evet birlikteyiz" açıklaması yapmasa da son birkaç aydır yoğun bir şekilde adının anıldığı yeni parlayan şarkıcı Mert Demir'le!

Geçtiğimiz günlerde çiftin beraber tatile çıktığı iddia edilmiş, dün de iddiaların doğru olduğu ortaya çıkmıştı. Milano'dan beraber dönen gizemli aşıkları havaalanından ayrı gayrı çıkarken görsek de kısa süre sonra beraber pozları sosyal medyaya düştü!

Geçtiğimiz günlerde çiftin beraber tatile çıktığı iddia edilmiş, dün de iddiaların doğru olduğu ortaya çıkmıştı. Milano'dan beraber dönen gizemli aşıkları havaalanından ayrı gayrı çıkarken görsek de kısa süre sonra beraber pozları sosyal medyaya düştü!

Beraber ilk pozları gören sosyal medya kullanıcılarının Serenay Sarıkaya'nın erkek seçimine yaptığı eleştirilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Ülkeye daha yeni giriş yapan Serenay Sarıkaya, bu yıl ilki ona verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için rotasını New York'a çevirdi bu sefer de!

Ülkeye daha yeni giriş yapan Serenay Sarıkaya, bu yıl ilki ona verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için rotasını New York'a çevirdi bu sefer de!
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Yola çıkmadan önce GQ'nun “Kreatif Rönesans” konseptli kapak çekiminden paylaştığı pozlar ise resmen ortalığı ayağa kaldırdı!

Yola çıkmadan önce GQ'nun “Kreatif Rönesans” konseptli kapak çekiminden paylaştığı pozlar ise resmen ortalığı ayağa kaldırdı!

Sarıkaya'nın kısacık siyah peruğunu görenler aklınıza hayalinize sığmayacak benzetmeler yaptı, güzel oyuncunun siyah saçını eleştirdi, epey de goygoyculuk döndürdü!

Sarıkaya'nın kısacık siyah peruğunu görenler aklınıza hayalinize sığmayacak benzetmeler yaptı, güzel oyuncunun siyah saçını eleştirdi, epey de goygoyculuk döndürdü!

Hazırsanız, kim ne demiş beraber bakalım! 😂👇

Hazırsanız, kim ne demiş beraber bakalım! 😂👇
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