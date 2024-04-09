Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın Peş Peşe Samimi Pozlarını Paylaşan Kız Kardeşten "Yılmaz Abim" Çıkışı
Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın Peş Peşe Samimi Pozlarını Paylaşan Kız Kardeşten "Yılmaz Abim" Çıkışı
Olaylar olaylar! Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'la aşk itirafının ardından gelen yalanlama, Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun'u kızdırdı. Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın samimi aşk pozlarını paylaşan kız kardeş, bu sefer de halka seslenerek 'Yılmaz abisinin' kendisine kızmayacağını söyledi...
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Senaryosunu kendisinin kaleme aldığı İnci Taneleri ile uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönen Yılmaz Erdoğan, son dönemin en merak edilen ve konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Normal şartlarda özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yılmaz Erdoğan, son birkaç gündür karmaşık aşk hayatıyla gündemde... Ve muhtemelen kendisi de şokta çünkü aşk hayatının didik didik edileceğini öngörmüş olmasının muhtemel olduğunu düşünmüyoruz...
Şimdi şöyle kısa bir özet geçersek, bundan birkaç ay önce Bircan Bali, Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın isimli modelle iki senedir aşk yaşadığını iddia etti.
Kısa bir süreliğine havada kalan konu, geçtiğimiz günlerde Cansu Taşkın katıldığı YouTube programında aşk iddialarının doğru olduğunu söyleyince büyük karıştı!
Taşkın'ın "sevgiliyiz" açıklaması hızla yayıldı tabii, ikilinin uyumsuzluğu, yaş farkı, sakladıkları aşk derken her detay ayrı olay oldu. Fakat saatler içinde olayın gidişatını komple değiştiren bir başka iddia ortaya atıldı.
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tv100'den Onur Üçkarışıoğlu'nun Taşkın'ın sevgiliyiz açıklamasının bir yalandan ibaret olduğunu, ikilinin yalnızca birkaç kez görüştüğünü ve Cansu Taşkın'ın da Yılmaz Erdoğan'a bir senedir ulaşamadığını iddia etti...
"E tamam aşk falan yokmuş, Cansu hanım uydurmuş" tepkileri yağarken bir anda yine tepetaklak olduk! Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun sosyal medya hesabından Yılmaz Erdoğan'la beraber fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
Hatta bir video bile geldi; Yılmaz Erdoğan'la Cansu Taşkın'ın dudak dudağa keyif yaptığı...
Hazırsanız, geliyoruz daha uzun bir süre konuşulacağından emin olduğumuz bu enteresan aşk meselesinin son detayına... Kız kardeşi ve Yılmaz Erdoğan'ın aşk pozlarını ifşalayan Elif Vurgun hız kesmeden paylaşımlarına devam etti.
Elif Vurgun'un "aşık çiftin" hemen hemen her pozunda yanında olması gözlerden kaçmadı, "neden hep beraberler?" sorusunu da akıllara getirdi tabii.
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Fakat asıl bomba Elif Vurgun, Türkiye'ye seslenmeye karar verince patladı. "Hello Türkiye, şu anda sayfamda olduğunuz için selam vereyim dedim" diyerek konuya giriş yapan Elif Vurgun, "Yılmaz abim bana kızmaz" dedi ve ailesi söz konusu olunca gemileri yakacağını belirtti.
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