Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın Peş Peşe Samimi Pozlarını Paylaşan Kız Kardeşten "Yılmaz Abim" Çıkışı

Olaylar olaylar! Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'la aşk itirafının ardından gelen yalanlama, Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun'u kızdırdı. Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın samimi aşk pozlarını paylaşan kız kardeş, bu sefer de halka seslenerek 'Yılmaz abisinin' kendisine kızmayacağını söyledi...