Yılmaz Erdoğan'la Aşk Yaşadığını İtiraf Eden Cansu Taşkın "Kötü Bir Şey Yapmadık" Sözleriyle Dikkat Çekti

'Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?'