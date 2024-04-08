Yılmaz Erdoğan'la Aşk Yaşadığını İtiraf Eden Cansu Taşkın "Kötü Bir Şey Yapmadık" Sözleriyle Dikkat Çekti
Yılmaz Erdoğan'la Aşk Yaşadığını İtiraf Eden Cansu Taşkın "Kötü Bir Şey Yapmadık" Sözleriyle Dikkat Çekti
Yılmaz Erdoğan son dönemde İnci Taneleri dizisiyle gündemde biliyorsunuz. İlk bölümden itibaren ekrana damga vuran dizinin hem başrolünü, hem de senaryosunu üstlenen Erdoğan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyordu. İddiaların diğer bir yüzü olan Cansu Taşkın, itirafıyla dikkat çekti!
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Son dönemde İnci Taneleri dizisindeki Azem karakteriyle ekranlara gelen ve herkesi etkisi altına alan Yılmaz Erdoğan, gündemden düşmüyor.
Tabii diğer bir yandan kendisinin özel hayatı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyordu.
Söylenenlere göre Yılmaz Erdoğan, kendisinden 25 yaş küçük olan model Cansu Taşkın'la birlikteydi.
Hatta Cansu Taşkın'ın sosyal medya hesabında Yılmaz Erdoğan'la olan bir pozu da yer alıyor.
Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Cansu Taşkın, daha fazla saklama gereği duymadıklarını göstererek ilişkilerini itiraf etti.
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Ardından ilişkilerinden bahsederek "Biz köyü bir şey yapmadık, bu çok normal değil mi?" diye aşkını savundu.
Sevgilisinden çok fazla bahsetmek istemeyen Cansu Taşkın, yanlış kelimeler kullandığında Yılmaz Erdoğan'ın kendisini düzelttiğini de anlattı.
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