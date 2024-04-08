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Yılmaz Erdoğan'la Aşk Yaşadığını İtiraf Eden Cansu Taşkın "Kötü Bir Şey Yapmadık" Sözleriyle Dikkat Çekti

Yılmaz Erdoğan'la Aşk Yaşadığını İtiraf Eden Cansu Taşkın "Kötü Bir Şey Yapmadık" Sözleriyle Dikkat Çekti

Yılmaz Erdoğan
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.04.2024 - 12:05

Yılmaz Erdoğan son dönemde İnci Taneleri dizisiyle gündemde biliyorsunuz. İlk bölümden itibaren ekrana damga vuran dizinin hem başrolünü, hem de senaryosunu üstlenen Erdoğan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyordu. İddiaların diğer bir yüzü olan Cansu Taşkın, itirafıyla dikkat çekti!

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Son dönemde İnci Taneleri dizisindeki Azem karakteriyle ekranlara gelen ve herkesi etkisi altına alan Yılmaz Erdoğan, gündemden düşmüyor.

Son dönemde İnci Taneleri dizisindeki Azem karakteriyle ekranlara gelen ve herkesi etkisi altına alan Yılmaz Erdoğan, gündemden düşmüyor.

İnci Taneleri dizisinin başrolünü üstlenen Yılmaz Erdoğan, aynı zamanda diziyi kaleme alan isim biliyorsunuz ki. Sosyal medyada epey dalga konusu olan sahneleri bir yana dursun, diziye ait her detay bir dönem bizi yıldırmak üzereydi.

Tabii diğer bir yandan kendisinin özel hayatı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyordu.

Tabii diğer bir yandan kendisinin özel hayatı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyordu.

Belçim Bilgin'le ayrılığının ardından magazin skandallarıyla gündemde görmediğimiz ve daha kendi halinde bir hayat yaşayan Yılmaz Erdoğan'ın, yeni bir aşka yelken açtığını hatta 2 yıldır da bu aşkı yaşadığını duymuştuk.

Söylenenlere göre Yılmaz Erdoğan, kendisinden 25 yaş küçük olan model Cansu Taşkın'la birlikteydi.

Söylenenlere göre Yılmaz Erdoğan, kendisinden 25 yaş küçük olan model Cansu Taşkın'la birlikteydi.

Bircan Bali'nin iddialarına göre Yılmaz Erdoğan'ın herkesten gizlediği aşkı model ve oyuncu Cansu Taşkın'dı.

Hatta Cansu Taşkın'ın sosyal medya hesabında Yılmaz Erdoğan'la olan bir pozu da yer alıyor.

Hatta Cansu Taşkın'ın sosyal medya hesabında Yılmaz Erdoğan'la olan bir pozu da yer alıyor.

Söylenenlere göre 2 yıldır birlikte olan çift bu zamana kadar ilişkilerini hep saklamayı tercih etmiş. Cansu Taşkın da Yılmaz Erdoğan da dedikodular çıktığı dönemde herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Cansu Taşkın, daha fazla saklama gereği duymadıklarını göstererek ilişkilerini itiraf etti.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Cansu Taşkın, daha fazla saklama gereği duymadıklarını göstererek ilişkilerini itiraf etti.

Kerimoğlu magazini epey çalkalayan soruyu Cansu Taşkın'a yöneltti tabii ki. 'Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?'. Cansu Taşkın ise 'Gerçek' diyerek cevap verdi.

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Ardından ilişkilerinden bahsederek "Biz köyü bir şey yapmadık, bu çok normal değil mi?" diye aşkını savundu.

Ardından ilişkilerinden bahsederek "Biz köyü bir şey yapmadık, bu çok normal değil mi?" diye aşkını savundu.

'Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?'

Sevgilisinden çok fazla bahsetmek istemeyen Cansu Taşkın, yanlış kelimeler kullandığında Yılmaz Erdoğan'ın kendisini düzelttiğini de anlattı.

Sevgilisinden çok fazla bahsetmek istemeyen Cansu Taşkın, yanlış kelimeler kullandığında Yılmaz Erdoğan'ın kendisini düzelttiğini de anlattı.

'Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan.'

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