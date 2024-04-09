Yılmaz Erdoğan'la Aşk Pozları Yayılan Olaylı Model Cansu Taşkın'ı Yakından Tanıyalım!
Yılmaz Erdoğan'la Aşk Pozları Yayılan Olaylı Model Cansu Taşkın'ı Yakından Tanıyalım!
Hazırsanız başlayalım... Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşen Cansu Taşkın'ı yakından tanıyoruz!
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Son günlerde gündemden bir an olsun düşmeyen Cansu Taşkın'ı bu haliyle tanımanız biraz zor olabilir fakat mutlaka hatırlayanlarınız vardır; kendisi yıllar önce Ronaldo'nun DM'den yürüdüğü kadın olarak girmişti hayatımıza.
Christiano Ronaldo meselesinden sonra Instagram'da büyük bir kitle edinen ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Cansu Taşkın bir ara epey popülerdi.
Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Taşkın'ın şimdi gündemi çalkalamasının sebebi ise malumunuz... Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı aşk! Fakat oraya sonra geleceğiz.
Şimdi hazırsanız, en başa sarıyoruz. 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cansu Taşkın, ünlü besteci Metin Özülkü'nün özbeöz yeğeni.
Lise mezunu olan Taşkın, modellik yaparken keşfedildiğini ve 17 yaşında katıldığı modellik yarışmasında dünya dördüncüsü seçildiğini söylüyor.
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Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizide küçük bir rol aldıktan sonra dikkat çektiğini de ekliyor Instagram'la beraber parladığı dönemde verdiği röportajda.
2015'te Miss Model Of The World'de Türkiye'yi temsil etmek üzere Çin'e giden Cansu Taşkın, herhangi bir derece alamadan geri dönmüş.
Süreç boyunca birçok modacıyla çalışan Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan meselesi patlamadan önce de birçok kez hem paylaşımları hem de paylaşımlarına gelen yorumlarla gündem olmayı başarmış isimlerden.
Özellikle birkaç sene öncesine ait tüm paylaşımlarındaki göz kanatan photoshopla göze batan Cansu Taşkın, incecik beli ve kalkık kalçasının tamamen doğal olduğunu savunmuş, photoshop iddialarını da kabul etmemiş.
Ayrıca 2021 yılında ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir'in fotoğraflarının altına yaptığı fazla hayranlık belirten yorumlarla gündeme yeniden gelmiş.
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Özellikle de iç çamaşırı olmadan paylaştığı bu fotoğrafına yaptığı yorumla...
Yine aynı yıl, kameralara makyajsız yakalanınca Instagram'a yansıttığından çok daha farklı gözüktüğü ortaya çıkmış ve epey de dillere düşmüş kendisi.
Fakat yine de estetik herhangi bir müdahale olduğunu kabul etmeyen Cansu Taşkın, verdiği bir başka röportajda "Beni tanıdığınızda 16 yaşındaydım. Zamanla fiziğim oturdu. Yurtdışında yaptırmıştır diyenler var: Herkes pasaportuma bakabilir, hayatımda yalnızca yarışma için Çin’e gittim." açıklamasında bulunmuş.
2015'te çıktığı yolu an itibariyle Instagram'da 1.3 milyon takipçiyle sürdüren Cansu Taşkın'ın son birkaç gündür gündemden düşmeme sebebi ise kendisinin itiraf ettiği ve Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı aşk.
Yılmaz Erdoğan'la aşk iddiası her ne kadar yalanlandıysa da Cansu Taşkın, bu meselenin baskın tarafı çıktı.
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Kız kardeşi Elif Vurgun'un paylaştığı ve Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı aşkın gerçek olduğunu gösteren fotoğrafların ardından bu ilişki belgelenmiş oldu.
Kendisi hakkında daha uzun bir süre konuşacağımız ve Yılmaz Erdoğan'la dudak dudağa pozlarıyla hafızalarımıza kazınacağı kesin. Fakat kendisini yeni bir isim sananlar için küçük bir özet geçelim dedik! Epey uzun zamandır hayatımızda Cansu Taşkın, öyle de kalmaya devam edecek gibi duruyor...
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