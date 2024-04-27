Hülya Avşar'ın Programına Konuk Olan Deniz Çakır'ın Sokak Hayvanlarıyla İlgili Cevabı Ayakta Alkışlandı
Hülya Avşar'ın Programına Konuk Olan Deniz Çakır'ın Sokak Hayvanlarıyla İlgili Cevabı Ayakta Alkışlandı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wUCEu...
Hülya Avşar'ın programına konuk olan oyuncu Deniz Çakır, sokak hayvanlarının uyutulması hakkında konuştu.
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Yaprak Dökümü'ndeki Ferhunde rolüyle akıllara kazınan Deniz Çakır'ın adına çoğumuz yer aldığı popüler diziler sayesinde aşinayız.
Geçtiğimiz yıl Bilgehan Baykal ile hayatını birleştiren Deniz Çakır, magazin gündemine özel hayatıyla da sık sık geliyor.
Kadın İsterse dizisiyle ekranlarda görmeye başladığımız Deniz Çakır uzun bir aranın ardından Hülya Avşar'ın, Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli YouTube programına konuk oldu ve sorulan sorulara yanıt verdi.
"Başörtülü bir kadını oynamak isterdim" gibi hem kariyeri, hem de özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çakır gelecek planlarından bahsetti.
Videonun ilerleyen dakikalarında "Kameraya bakıp ne söylemek istersin?" sorusuna sokak hayvanlarının uyutulması hakkında konuşan oyuncu "Saldırganlaşan hayvanlara başka yöntemler bulumak gerek" şeklinde cevap verdi.
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“Sokak hayvanlarını uyutmakla ilgili ağızlarından cümleler çıkıyor. İlk beni uyutun, çok okeyim buna” şeklinde cevap veren isim sosyal medya kullanıcıların çoğundan destek gördü.
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