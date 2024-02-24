Aşk Fazla Kısa Sürdü: Daha Yeni Yengeniz Havaları Çeken Blok3, Nilsu Berfin Aktaş'a Dair Her Şeyi Sildi!
Aşk Fazla Kısa Sürdü: Daha Yeni Yengeniz Havaları Çeken Blok3, Nilsu Berfin Aktaş'a Dair Her Şeyi Sildi!
Sevgililer gününde, yani sadece 10 gün önce ilişki yaşadıklarını ilan eden Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın aşkı kısa sürdü... Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Belki denk gelmişsinizdir, 14 Şubat sevgililer gününde akıllara kırk yıl düşünülse gelmeyecek bir çiftin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Son Yaz dizileriyle tanınan, 2021 yılında sessiz sedasız evlenip 2023'te boşanan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'la 👇
Orijinal ismi Hakan Aydın olan fakat hepimizin "Babalar sözünü tutar" diyerek tüm sosyal medyayı ele geçirmesiyle tanıdığımız rapçi Blok3'ün 14 Şubat paylaşımlarından aşk yaşadıkları anlaşılmıştı.
Ardından yalnızca üç gün sonra, artık aşk yaşadıklarının da cümle aleme yayılmasının verdiği rahatlıkla Blok3'ten "yengenizle dump" notuyla bir paylaşım gelmiş, bir aydır ilişki yaşayan ikilinin aşk fotoğrafları büyük ses getirmişti.
Hatta bu aşkın hem başlamasına şaşıran hem de "birkaç güne ayrılırsınız" tezini savunan çok sosyal medya kullanıcısı olunca Blok3, "ayrılırsanız çıkacak şarkıları merak ediyorum" paylaşımına, "Arkadaşlar bu durum hiçbirinizin canını sıkmasın" yorumunda bulunarak ayrılığı hiç düşünmediğini belirtmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat ne derler? Büyük konuşmamak lazım! Bu deli dolu devam edecek gibi gözüken ve Blok3'ün fazla hızlı "yengeniz" ayakları çektiği aşk, sanıyoruz ki bitti!
Ani bir karar değişikliği yaşanmış olacak ki Blok3, geçtiğimiz dakikalarda Nilsu Berfin Aktaş'la yaptığı "yengenizle dump" paylaşımını aniden sildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda