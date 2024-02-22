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Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 Aşkına Gelen Yorumlara Yanıt Gecikmedi 'Bu Durum Hiçbirinizin Canını Sıkmasın'!

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 Aşkına Gelen Yorumlara Yanıt Gecikmedi 'Bu Durum Hiçbirinizin Canını Sıkmasın'!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.02.2024 - 21:06

Sevgililer Gününde aşklarını sosyal medya paylaşımıyla itiraf eden oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rap şarkıcısı Blok3, sosyal medyanın dikkat çeken çiftleri arasında yer aldı. Daha sonra Etiler'de mekan çıkışı birlikte görülen genç çift, bu kez de Blok3 lakaplı rapçi 'Hakan Aydın'ın Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle dolu dizgin yaşadıkları aşkı paylaştılar. Blok3 takipçilerinden gelen aşk yorumlarına yanıt vermeyi de ihmal etmedi: 'bu durum hiçbirinizin canını sıkmasın' 

İşte detaylar...

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Sevilen rapçi Blok3 ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, ilk olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptıkları paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sevilen rapçi Blok3 ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, ilk olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptıkları paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İkili aynı masadan fotoğraf paylaşmış, bu sayede bir nevi aşklarını itiraf etmişti. 2021 yılında evlendiği Serdar Serçelik'le 2023 yılının Temmuz ayında boşanan Aktaş, daha önceleri özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Fakat ikili kısa bir zaman sonra birlikte görüntülendi.

Genç çiftin 14 Şubat paylaşımlarını bu haberimizde bulabilirsiniz 👇

Etiler'de bir mekan çıkışında görülen Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3'ün ilişkisinin geçen ay başladığı öğrenildi!

Etiler'de bir mekan çıkışında görülen Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3'ün ilişkisinin geçen ay başladığı öğrenildi!

Mutluluğu gözlerinden okunan çiftin dolu dizgin aşkları bugün de sosyal medyanın gündemindeydi!

Mutluluğu gözlerinden okunan çiftin dolu dizgin aşkları bugün de sosyal medyanın gündemindeydi!

2023 yılında çıkardığı 'Affetmem' parçasıyla hafızalara kazınan ünlü rapçi, güzel sevgilisini paylaşmaya doyamadı.

Blok3 lakaplı yetenekli rapçi Hakan Aydın, 'yengenizle dump' diyerek birbirinden sevgi dolu pozlarını post olarak paylaştı!

Blok3 lakaplı yetenekli rapçi Hakan Aydın, 'yengenizle dump' diyerek birbirinden sevgi dolu pozlarını post olarak paylaştı!

Ünlü rapçinin 'kurtlar vadisi operasyonu bitmiştir' açıklamasıyla ikilinin ocakbaşında çekilen pozları ise dikkat çekti.

Ünlü rapçinin 'kurtlar vadisi operasyonu bitmiştir' açıklamasıyla ikilinin ocakbaşında çekilen pozları ise dikkat çekti.
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Çiftin fotoğraflarına gelen 'ayrılırsanız, çıkacak şarkıları merak ediyorum' yorumlarına cevap da gecikmedi.

Çiftin fotoğraflarına gelen 'ayrılırsanız, çıkacak şarkıları merak ediyorum' yorumlarına cevap da gecikmedi.

Görünen o ki aşka rağmen efkarlı şarkılar yolda!

Blok3, bu kez takipçilerine bir story ile yanıt verdi: 'Arkadaşlar bu durum hiçbirinizin canını sıkmasın.'

Blok3, bu kez takipçilerine bir story ile yanıt verdi: 'Arkadaşlar bu durum hiçbirinizin canını sıkmasın.'

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı hikayede 'Arkadaşlar bu durum hiçbirinizin canını sıkmasın. Kenarda olan çok efkarlı şarkı var. Her şekilde yani ben sizin psikolojinizi bozarım. Hiçbir problem yok.' açıklaması yapan rapçi, gelecek şarkıların da sinyalini vermiş oldu!

İşte, Blok3'ün 'ben sizin psikolojinizi bozarım' paylaşımı

Gelin bir de Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 çiftine takipçilerinden gelen yorumlara göz atalım.

Gelin bir de Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 çiftine takipçilerinden gelen yorumlara göz atalım.

Peki, siz çiçeği burnunda aşıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

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