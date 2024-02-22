Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 Aşkına Gelen Yorumlara Yanıt Gecikmedi 'Bu Durum Hiçbirinizin Canını Sıkmasın'!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı hikayede 'Arkadaşlar bu durum hiçbirinizin canını sıkmasın. Kenarda olan çok efkarlı şarkı var. Her şekilde yani ben sizin psikolojinizi bozarım. Hiçbir problem yok.' açıklaması yapan rapçi, gelecek şarkıların da sinyalini vermiş oldu!