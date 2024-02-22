Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 Aşkına Gelen Yorumlara Yanıt Gecikmedi 'Bu Durum Hiçbirinizin Canını Sıkmasın'!
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 Aşkına Gelen Yorumlara Yanıt Gecikmedi 'Bu Durum Hiçbirinizin Canını Sıkmasın'!
Sevgililer Gününde aşklarını sosyal medya paylaşımıyla itiraf eden oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rap şarkıcısı Blok3, sosyal medyanın dikkat çeken çiftleri arasında yer aldı. Daha sonra Etiler'de mekan çıkışı birlikte görülen genç çift, bu kez de Blok3 lakaplı rapçi 'Hakan Aydın'ın Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle dolu dizgin yaşadıkları aşkı paylaştılar. Blok3 takipçilerinden gelen aşk yorumlarına yanıt vermeyi de ihmal etmedi: 'bu durum hiçbirinizin canını sıkmasın'
İşte detaylar...
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Sevilen rapçi Blok3 ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, ilk olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptıkları paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Etiler'de bir mekan çıkışında görülen Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3'ün ilişkisinin geçen ay başladığı öğrenildi!
Mutluluğu gözlerinden okunan çiftin dolu dizgin aşkları bugün de sosyal medyanın gündemindeydi!
Blok3 lakaplı yetenekli rapçi Hakan Aydın, 'yengenizle dump' diyerek birbirinden sevgi dolu pozlarını post olarak paylaştı!
Ünlü rapçinin 'kurtlar vadisi operasyonu bitmiştir' açıklamasıyla ikilinin ocakbaşında çekilen pozları ise dikkat çekti.
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Çiftin fotoğraflarına gelen 'ayrılırsanız, çıkacak şarkıları merak ediyorum' yorumlarına cevap da gecikmedi.
Blok3, bu kez takipçilerine bir story ile yanıt verdi: 'Arkadaşlar bu durum hiçbirinizin canını sıkmasın.'
İşte, Blok3'ün 'ben sizin psikolojinizi bozarım' paylaşımı
Gelin bir de Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 çiftine takipçilerinden gelen yorumlara göz atalım.
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