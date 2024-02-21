Aşkı Anlatmaya Doyamayan Reynmen Bitti Sandığımız 'Dilber Dansı' Akımına Katıldı!

Güzel sunucu Berfu Yenenler'in 'Hanımcı olmuşsun bu arada haberi vereyim sana.' sözleri karşısında durumunun 'hanımcılık' olmadığını anlatmaya başlayan Reynmen,

'İlişkiyi yaşarken daha farklı bir yerinden şunu tecrübe ettim. Bir erkek için kadını mutluysa erkek mutludur. Hani ve bunun adına hanımcılık demekte çok bence bu da pek doğru duyulmuyor yani. Çünkü Cansu da benim 'hanımcı' diye nitelendirilmemden ziyade, onu çok sevdiğim ve onun mutluluğu için mutlu olduğumu bilmesinin daha tatlı bir şey olacağını düşünürüm.' dedi ve sonunda itiraf etti: 'Hanımcıyım!'