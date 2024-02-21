Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aşkı Anlatmaya Doyamayan Reynmen Bitti Sandığımız 'Dilber Dansı' Akımına Katıldı!

Aşkı Anlatmaya Doyamayan Reynmen Bitti Sandığımız 'Dilber Dansı' Akımına Katıldı!

Reynmen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.02.2024 - 23:05 Son Güncelleme: 21.02.2024 - 23:07

Ünlü fenomen Reynmen, namıdiğer 'Yusuf Aktaş' katıldığı programda dakikalarda aşkı anlattı! Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Reynmen, 'aşk rızıktır' ifadeleriyle dikkat çekti. Programda yaptığı 'Dilber Dansı' ise görülmeye değerdi. 

İşte, o anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolarla yayıncılık hayatına 16 yaşından başlayan ünlü fenomen Reynmen, aşka olan 'aşkıyla' dikkat çekti!

Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolarla yayıncılık hayatına 16 yaşından başlayan ünlü fenomen Reynmen, aşka olan 'aşkıyla' dikkat çekti!

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına katılan ünlü fenomen 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a aşkını bir kez daha milyonların gözünün önünde itiraf etti.

Reynmen, dakikalarca aşka olan aşkını anlattıktan sonra evlenmeyi düşündüğünü de söyledi.

Reynmen, dakikalarca aşka olan aşkını anlattıktan sonra evlenmeyi düşündüğünü de söyledi.

Berfu Yenenler tarafından aşk hayatı sorulunca Reynmen resmen açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hayatımda ilk defa aşığım' diyen ünlü fenomen, bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisi Cansu Kurtaran ile evlenmeyi düşündüğünü de açıkladı.

Anlattıklarına bakılırsa tam bir aşk adamı olan Reynmen, 'İnsanlar benim için aşık olabilecek biri olduğumu düşünmüyordu.' dedi.

Anlattıklarına bakılırsa tam bir aşk adamı olan Reynmen, 'İnsanlar benim için aşık olabilecek biri olduğumu düşünmüyordu.' dedi.

Takipçilerinin onun aşık olacağını düşünmediğini hisseden ünlü fenomen, 'Beni aşık göreceklerini tahmin etmiyorlardı bence onlar.' diyerek aşkın insanı nasıl güzelleştirdiğini anlattı.

Aşkı gözlerinden okunuyordu ki Reynmen'den bir de itiraf geldi: "Aşk rızkıyla gelir!"

Aşkı gözlerinden okunuyordu ki Reynmen'den bir de itiraf geldi: "Aşk rızkıyla gelir!"

'Aşk inanılmaz güzel bir şey. Kadını güzelleştiriyor, erkeği bir başka güzelleştiriyor. Hayata dair motive ediyor: Madden ve manen. Hani iş yapıyorsan ve aşıksan ve çok seviliyorsan, işi de daha farklı yapıyorsun. Rızıklanıyorsun.' diyen Reynmen,  'Aşk rızkıyla gelir!' yorumuyla aşka dair son noktayı koydu diyebiliriz!

Önce hanımcı olmadığını anlatmaya çalıştı, fakat anlatırken kendi de emin oldu: "Hanımcıyım"

Önce hanımcı olmadığını anlatmaya çalıştı, fakat anlatırken kendi de emin oldu: "Hanımcıyım"

Güzel sunucu Berfu Yenenler'in 'Hanımcı olmuşsun bu arada haberi vereyim sana.' sözleri karşısında durumunun 'hanımcılık' olmadığını anlatmaya başlayan Reynmen

'İlişkiyi yaşarken daha farklı bir yerinden şunu tecrübe ettim.  Bir erkek için kadını mutluysa erkek mutludur. Hani ve bunun adına hanımcılık demekte çok bence bu da pek doğru duyulmuyor yani. Çünkü Cansu da benim 'hanımcı' diye nitelendirilmemden ziyade, onu çok sevdiğim ve onun mutluluğu için mutlu olduğumu bilmesinin daha tatlı bir şey olacağını düşünürüm.' dedi ve sonunda itiraf etti: 'Hanımcıyım!'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reynmen'in 'Dilber Dansı' ise görülmeye değerdi!

Reynmen'in 'Dilber Dansı' ise görülmeye değerdi!

Programın en heyecanlı kısmı Jeng'aver' ile birlikte Reynmen'in yetenekleri de ortaya çıktı. Son dönemlerin dikkat çeken dizisi İnci Taneleri'nde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber'in çok konuşulan dansını taklit eden Reynmen seyirciden alkışı kaptı. 

İşte, o anlar...

İşte, Reynmen'in 'Dilber Dansı'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?