Aşkı Anlatmaya Doyamayan Reynmen Bitti Sandığımız 'Dilber Dansı' Akımına Katıldı!
Aşkı Anlatmaya Doyamayan Reynmen Bitti Sandığımız 'Dilber Dansı' Akımına Katıldı!
Ünlü fenomen Reynmen, namıdiğer 'Yusuf Aktaş' katıldığı programda dakikalarda aşkı anlattı! Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Reynmen, 'aşk rızıktır' ifadeleriyle dikkat çekti. Programda yaptığı 'Dilber Dansı' ise görülmeye değerdi.
İşte, o anlar...
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Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolarla yayıncılık hayatına 16 yaşından başlayan ünlü fenomen Reynmen, aşka olan 'aşkıyla' dikkat çekti!
Reynmen, dakikalarca aşka olan aşkını anlattıktan sonra evlenmeyi düşündüğünü de söyledi.
Anlattıklarına bakılırsa tam bir aşk adamı olan Reynmen, 'İnsanlar benim için aşık olabilecek biri olduğumu düşünmüyordu.' dedi.
Aşkı gözlerinden okunuyordu ki Reynmen'den bir de itiraf geldi: "Aşk rızkıyla gelir!"
Önce hanımcı olmadığını anlatmaya çalıştı, fakat anlatırken kendi de emin oldu: "Hanımcıyım"
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Reynmen'in 'Dilber Dansı' ise görülmeye değerdi!
İşte, Reynmen'in 'Dilber Dansı'
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