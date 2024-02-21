Mert Demir'e Serenay Sarıkaya'nın 'Çilli Bom' Yorumu Soruldu 'İlişki İçin Hayırlı Olsun Diyebilir miyiz?'
Mert Demir'e Serenay Sarıkaya'nın 'Çilli Bom' Yorumu Soruldu 'İlişki İçin Hayırlı Olsun Diyebilir miyiz?'
2023 yılında katıldığı 'O Ses Türkiye' ile tanıştığımız Mert Demir, son günlerde dillerden düşmeyen isimler arasında yerini alıyor. 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığına dair iddialar ise hâlâ yanıt bulamadı. Fakat ünlü şarkıcının katıldığı etkinlikle Muhabir Online ekibinin 'çilli bom' sorusuna verdiği tepkiler bir kez daha dikkat çekti!
İşte, o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatırlarsanız, geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya atılan bomba aşk iddiası herkesin dikkatini çekmişti!
'Çilli bom' yorumu aşk iddialarını alevlendirse de ne güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan ne de ünlü şarkıcı Mert Demir'den herhangi bir açıklama gelmedi.
Mert Demir'in Amsterdam konserine giden Sarıkaya, şarkıya vokal yapan kişinin kendisi olduğunu doğruladı!
Kaçamak yanıtlar veren Mert Demir, bir kez daha kafaları karıştırdı!
Peki, Serenay Sarıkaya'nın da katıldığı Amsterdam konserinde neler oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Basın mensupları merakla beklediğimiz o soruyu sordu: 'İlişki için hayırlı olsun diyebilir miyiz?'
İşte, Mert Demir'in basın mensuplarının sorularını yanıtladığı o anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın