Mert Demir'e Serenay Sarıkaya'nın 'Çilli Bom' Yorumu Soruldu 'İlişki İçin Hayırlı Olsun Diyebilir miyiz?'

Muhabirlerin Amsterdam konserini sorması üzerine gülerek yanıt veren Mert Demir, 7 konserlik turne boyunca bütün biletlerin tükendiğini belirtti. Dinleyici kitlesi ve konser sürecinden memnun olan Demir, konser sonrası bir iki günlük dinlenme sürecinden de söz etti.

'Serenay Hanım da konsere geldi. Biraz da magazin yapmak durumunda kalıyoruz' diyen basın mensuplarına, esprili bir şekilde yanıt veren ünlü şarkıcı 'Ben yapmak durumunda değilim ama sen yaparsın' dedi.