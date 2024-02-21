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Mert Demir'e Serenay Sarıkaya'nın 'Çilli Bom' Yorumu Soruldu 'İlişki İçin Hayırlı Olsun Diyebilir miyiz?'

Mert Demir'e Serenay Sarıkaya'nın 'Çilli Bom' Yorumu Soruldu 'İlişki İçin Hayırlı Olsun Diyebilir miyiz?'

Serenay Sarıkaya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.02.2024 - 20:26

2023 yılında katıldığı 'O Ses Türkiye' ile tanıştığımız Mert Demir, son günlerde dillerden düşmeyen isimler arasında yerini alıyor. 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığına dair iddialar ise hâlâ yanıt bulamadı. Fakat ünlü şarkıcının katıldığı etkinlikle Muhabir Online ekibinin 'çilli bom' sorusuna verdiği tepkiler bir kez daha dikkat çekti! 

İşte, o anlar...

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Hatırlarsanız, geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya atılan bomba aşk iddiası herkesin dikkatini çekmişti!

Hatırlarsanız, geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya atılan bomba aşk iddiası herkesin dikkatini çekmişti!

Aşk iddiaları, Serenay Sarıkaya'nın ünlü şarkıcının sevilen şarkısı 'Ateşe Düştüm'e vokal yaptığı söylentilerinin ardından gündeme gelmişti. Daha sonra Sarıkaya'nın, Mert Demir'in fotoğrafına 'çilli bom' yorumunu yapması ve 'Ateşe Düştüm' şarkısını 7 Ekim'de dinleme listesine eklemesi de iddaları güçlendirmişti.

'Çilli bom' yorumu aşk iddialarını alevlendirse de ne güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan ne de ünlü şarkıcı Mert Demir'den herhangi bir açıklama gelmedi.

'Çilli bom' yorumu aşk iddialarını alevlendirse de ne güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan ne de ünlü şarkıcı Mert Demir'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya gündeminden düşmeyen aşk iddialarına ilişkin en dikkat çekici hamle ise ünlü şarkıcının Amsterdam konserinde yaşandı!

Mert Demir'in Amsterdam konserine giden Sarıkaya, şarkıya vokal yapan kişinin kendisi olduğunu doğruladı!

Mert Demir'in Amsterdam konserine giden Sarıkaya, şarkıya vokal yapan kişinin kendisi olduğunu doğruladı!

Amsterdam konseriyle birlikte 7 konserlik turneden dönen Mert Demir ise Muhabir Online ekibinin sorularına yanıt verdi. Demir'in 'çilli bom' sorusuna yanıtı ise dikkat çekti!

Kaçamak yanıtlar veren Mert Demir, bir kez daha kafaları karıştırdı!

Kaçamak yanıtlar veren Mert Demir, bir kez daha kafaları karıştırdı!

Basın mensuplarının 'Sosyal medyada kullandığın fotoğraflar çok konuşuluyor. 'Çilli bom' deniyor' sözleri Mert Demir'i güldürdü.  

Yetenekli şarkıcı, 'Şu anda tam olarak onun yerinde değiliz.' diyerek katıldığı davet ve marka üzerine konuşmayı tercih etti.

Peki, Serenay Sarıkaya'nın da katıldığı Amsterdam konserinde neler oldu?

Peki, Serenay Sarıkaya'nın da katıldığı Amsterdam konserinde neler oldu?

Muhabirlerin Amsterdam konserini sorması üzerine gülerek yanıt veren Mert Demir, 7 konserlik turne boyunca bütün biletlerin tükendiğini belirtti. Dinleyici kitlesi ve konser sürecinden memnun olan Demir, konser sonrası bir iki günlük dinlenme sürecinden de söz etti. 

'Serenay Hanım da konsere geldi. Biraz da magazin yapmak durumunda kalıyoruz' diyen basın mensuplarına, esprili bir şekilde yanıt veren ünlü şarkıcı 'Ben yapmak durumunda değilim ama sen yaparsın' dedi.

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Basın mensupları merakla beklediğimiz o soruyu sordu: 'İlişki için hayırlı olsun diyebilir miyiz?'

Basın mensupları merakla beklediğimiz o soruyu sordu: 'İlişki için hayırlı olsun diyebilir miyiz?'

Soru karşısında gülerek yalnızca teşekkür etmeyi tercih eden Demir, bir kez daha aşk iddialarını reddetmediği gibi yanıt da vermemiş oldu!

İşte, Mert Demir'in basın mensuplarının sorularını yanıtladığı o anlar...

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