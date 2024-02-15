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14 Şubat Hiç Ummadığımız Çiftleri Gün Yüzüne Çıkarttı: Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 Aşk Yaşıyormuş!

14 Şubat Hiç Ummadığımız Çiftleri Gün Yüzüne Çıkarttı: Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 Aşk Yaşıyormuş!

GNS
GNS - Onedio Editörü
15.02.2024 - 11:30

14 Şubat da olmasa yeni aşk haberlerinden eksik kalacağız! Biliyorsunuz Sevgililer Günü için ünlülerimizden birbirinden romantik pozlar geldi. Fakat asıl dikkat çeken yeni aşkların habercisi olan isimlerdi. Bu isimler arasında Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 de varmış. Resmen 2024'ün aşk bombası patladı!

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Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde yeni dizisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde yeni dizisi için çalışmalarını sürdürüyor.

2018 yılında Geleceğin Starı programı ile kendini sevdiren genç yetenek, ilk ekran önü işini Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile almıştı. Gökçe Mollaoğlu karakteri ile oldukça dikkat çeken Aktaş, ardından hız kesmeden çalışmalarına devam etmişti.

25 yaşındaki genç oyuncu, son olarak Yaz Şarkısı dizisinde rol almasının ardından şimdilerde NOW (FOX) ekranlarında yayınlanacak olan Korkma Ben Arkandayım için çalışmalarını sürdürüyor.

25 yaşındaki genç oyuncu, son olarak Yaz Şarkısı dizisinde rol almasının ardından şimdilerde NOW (FOX) ekranlarında yayınlanacak olan Korkma Ben Arkandayım için çalışmalarını sürdürüyor.
qualitydergisi.com

Sosyal medyada 2,5 milyon takipçisi olan Nilsu Berfin Aktaş oldukça aktif paylaşım yapan isimlerden bir tanesi. Değiştirdiği tarzı ve kahverengi saçlarıyla son dönemde oldukça dikkat çeken ve beğeni toplayan oyuncular arasında yer alıyor kendisi.

Yetenekli genç oyuncu 2021 yılında sessiz sedasız bir şekilde evlenmesiyle gündem olmuştu. Ardından bir o kadar olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Yetenekli genç oyuncu 2021 yılında sessiz sedasız bir şekilde evlenmesiyle gündem olmuştu. Ardından bir o kadar olaylı bir şekilde boşanmıştı.

2021 yılında birdenbire Serdar Sertçelik'le evlenen ve özel hayatını basında uzakta yaşamayı tercih eden Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz yıl herkesi şaşırtan konularla gündeme gelmişti. Eşi Serdar Sertçelik'in dolandırıcılık sebebiyle tutuklandığı öğrenilirken, ünlü oyuncunun da boşanma davası açtığı gündeme gelmişti. Ardından çiftin boşandığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya üzerinden neler yaptığı yakından takip edilen Nilsu Berfin Aktaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımlarla magazine bomba gibi düştü.

Sosyal medya üzerinden neler yaptığı yakından takip edilen Nilsu Berfin Aktaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımlarla magazine bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncunun yeni bir yelken açtığını anlamamız çok da uzun sürmedi!

Öncelikle kucağında kırmızı güllerle bir paylaşım yaptı.

Öncelikle kucağında kırmızı güllerle bir paylaşım yaptı.
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Ardından bir yemekte olduğunu görüyoruz. Fakat aynı masadan, aynı paylaşımı yapan bir isim daha var!

Ardından bir yemekte olduğunu görüyoruz. Fakat aynı masadan, aynı paylaşımı yapan bir isim daha var!

Kim mi?

"Babalar sözünü tutar" diyerek tüm sosyal medyayı ele geçiren rapçi Blok3 yani Hakan Aydın.

"Babalar sözünü tutar" diyerek tüm sosyal medyayı ele geçiren rapçi Blok3 yani Hakan Aydın.

Şarkıları TikTok'ta viral olan ve herkesin dilinde gezen rapçi Hakan Aydın, Blok3 lakabı ile tanınıyor.

Kendisi Nilsu Berfin Aktaş ile aynı masadan paylaşım yaparak bir nevi aşkını ilan etti.

Kendisi Nilsu Berfin Aktaş ile aynı masadan paylaşım yaparak bir nevi aşkını ilan etti.

Anlayacağınız 2024'ün aşk bombaları ardı arkasına patlarken, Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 de yeni aşklarını bu vesileyle bizlere duyurmuş oldu!

Anlayacağınız 2024'ün aşk bombaları ardı arkasına patlarken, Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 de yeni aşklarını bu vesileyle bizlere duyurmuş oldu!

Ünlü oyuncu gecenin sonunda arabada çektiği selfieyi de paylaşmayı unutmadı.

Siz bu ikiliyi yakıştırdınız mı?

Siz bu ikiliyi yakıştırdınız mı?

Gelin yorumlarda buluşalım!

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