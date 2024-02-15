14 Şubat Hiç Ummadığımız Çiftleri Gün Yüzüne Çıkarttı: Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 Aşk Yaşıyormuş!
14 Şubat Hiç Ummadığımız Çiftleri Gün Yüzüne Çıkarttı: Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 Aşk Yaşıyormuş!
14 Şubat da olmasa yeni aşk haberlerinden eksik kalacağız! Biliyorsunuz Sevgililer Günü için ünlülerimizden birbirinden romantik pozlar geldi. Fakat asıl dikkat çeken yeni aşkların habercisi olan isimlerdi. Bu isimler arasında Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 de varmış. Resmen 2024'ün aşk bombası patladı!
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Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde yeni dizisi için çalışmalarını sürdürüyor.
25 yaşındaki genç oyuncu, son olarak Yaz Şarkısı dizisinde rol almasının ardından şimdilerde NOW (FOX) ekranlarında yayınlanacak olan Korkma Ben Arkandayım için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetenekli genç oyuncu 2021 yılında sessiz sedasız bir şekilde evlenmesiyle gündem olmuştu. Ardından bir o kadar olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Sosyal medya üzerinden neler yaptığı yakından takip edilen Nilsu Berfin Aktaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımlarla magazine bomba gibi düştü.
Öncelikle kucağında kırmızı güllerle bir paylaşım yaptı.
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Ardından bir yemekte olduğunu görüyoruz. Fakat aynı masadan, aynı paylaşımı yapan bir isim daha var!
"Babalar sözünü tutar" diyerek tüm sosyal medyayı ele geçiren rapçi Blok3 yani Hakan Aydın.
Kendisi Nilsu Berfin Aktaş ile aynı masadan paylaşım yaparak bir nevi aşkını ilan etti.
Anlayacağınız 2024'ün aşk bombaları ardı arkasına patlarken, Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 de yeni aşklarını bu vesileyle bizlere duyurmuş oldu!
Siz bu ikiliyi yakıştırdınız mı?
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