14 Şubat Hiç Ummadığımız Çiftleri Gün Yüzüne Çıkarttı: Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 Aşk Yaşıyormuş!

14 Şubat da olmasa yeni aşk haberlerinden eksik kalacağız! Biliyorsunuz Sevgililer Günü için ünlülerimizden birbirinden romantik pozlar geldi. Fakat asıl dikkat çeken yeni aşkların habercisi olan isimlerdi. Bu isimler arasında Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 de varmış. Resmen 2024'ün aşk bombası patladı!