Alina Boz "Kocam Var" Demişti: Umut Evirgen'in "Karım da Karım" Paylaşımı Görenleri Cringe Komasına Soktu!
Alina Boz "Kocam Var" Demişti: Umut Evirgen'in "Karım da Karım" Paylaşımı Görenleri Cringe Komasına Soktu!
Alina Boz'un sabah yaptığı 'beni artık ne olur tek çekmeyin, benim bir kocam var. Onunla çekerseniz sevinirim.' çıkışından sonra Umut Evirgen'den gelen 'karım da karım' paylaşımı cringe komasına soktu!
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2023 yılının temmuz ayında ilişkilerini duyuran Alina Boz ve Umut Evirgen çiftini mutlaka duymuş ya da görmüşsünüzdür. Biliyorsunuz ki ünlü çift ilişkilerini duyurduklarında birçok kişi bu ilişkinin uzun soluklu olmayacağını düşünmüştü.
Ünlü çift ise herkesi şaşırtarak beş aylık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı almış ve herkesi yanıltmayı başarmışlardı.
2 Aralık 2023 tarihinde küçük bir tören ile dünyaevine giren ünlü çift, düğünden sonra da ilişkilerini tam gaz yaşamaya devam ettiler.
Tabii çiftin boşanacağı iddiaları daha evliliğin üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen hemen konuşulmaya başlandı. Ancak geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Alina Boz "Her şey yolunda. Evlilik çok iyi gidiyor. Sizden ricam var; beni artık ne olur tek çekmeyin, benim bir kocam var. Onunla çekerseniz sevinirim." açıklamaları ile hem hiçbir problem olmadığını hem de "kocacılığını" herkese duyurdu.
Alina Boz'un açıklamasından sonra Umut Evirgen'in yaptığı paylaşım ise "bu kadar da olmaz" dedirtti.
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İşte Umut Evirgen'in paylaşımı 👇🏻
Gelin bir de Evirgen'in paylaşımına gelen tepkilere bakalım!
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