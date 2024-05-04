Belediyelere Seslendi: Tarkan'dan Sokak Hayvanlarına Yönelik Öldürme Sözlerine Tepki Geldi!
Belediyelere Seslendi: Tarkan'dan Sokak Hayvanlarına Yönelik Öldürme Sözlerine Tepki Geldi!
Ünlü sanatçı Tarkan'dan sokak hayvanlarına yönelik öldürme sözlerine tepki geldi. Ünlü sanatçı belediyelere seslendi. 'Bize katliam değil çözüm yakışır' dedi.
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1992 yılında Kıl Oldum Abi ile hayatımıza giren Tarkan, o günden itibaren Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından bir tanesi biliyorsunuz ki.
Her şarkısı dillere pelesenk olmayı başaran "megastar" lakaplı ünlü sanatçı yalnızca kariyeri ile değil özel hayatı ile de her zaman gündemde olmayı başarıyor.
Megastar bu sefer de sokak hayvanları için yaptığı çağrı ile gündeme geldi.
Megastar Tarkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek. Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır." notunu düştü.
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