Acun Ilıcalı'nın Giydiği Montun Fiyatını Duyunca 20 Yıldır Neden Almadığını Anlayacaksınız

'Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki... Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu. 20 yıldır da montum yok açıkçası. Şimdi kulübüm var, 8-10 tane de mont aldık tabii. İngiltere çok soğuk, esiyor, ayakların uyuşuyor. Mecburen aldım. İlk defa kışlık ayakkabı aldım. 365 günün 300 günü terlik giyiyorum zaten. 60 gün de düğünler, ve resmi olaylardan oluşuyor hayatım. Ayakkabı giyince bir şeyler taşıyor gibi hissediyorum.'