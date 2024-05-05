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Acun Ilıcalı'nın Giydiği Montun Fiyatını Duyunca 20 Yıldır Neden Almadığını Anlayacaksınız

Acun Ilıcalı'nın Giydiği Montun Fiyatını Duyunca 20 Yıldır Neden Almadığını Anlayacaksınız

Acun Ilıcalı
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.05.2024 - 20:05

Geçtiğimiz aylarda '20 yıldır montum yoktu' açıklamasıyla gündeme damgasını vuran Acun Ilıcalı'nın montunun fiyatı ortaya çıktı. Fiyatı gördüğünüzde neden bunca yıldır mont almadığına siz de hak vereceksiniz!

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Türkiye'nin en büyük televizyoncu, yapımcı, medya patronu ve iş insanlarından biri olan Acun Ilıcalı'yı tanımamak imkansız.

Türkiye'nin en büyük televizyoncu, yapımcı, medya patronu ve iş insanlarından biri olan Acun Ilıcalı'yı tanımamak imkansız.

Sunuculukla başladığı kariyerinde attığı her adımla kendini olduğu yere getiren Ilıcalı, aynı anda sayısız işe imza atmaya devam ediyor.

Bunca işin arasında yıllardır ekranlarda yer almaya devam eden Acun Ilıcalı'nın dikkat çeken bir yanı var ki o da giyimi.

Bunca işin arasında yıllardır ekranlarda yer almaya devam eden Acun Ilıcalı'nın dikkat çeken bir yanı var ki o da giyimi.

Kendisini yıllar boyunca sunduğu ve katıldığı tüm programlarda siyah tişörtü, hava durumuna göre şortu ve pantolonuyla gördük. Hatta bu durumun esprisini kendisi bile yapıyordu.

Gömlek ya da takım elbise gibi özel gün kıyafetlerini ise programlarının final gecelerinde giyerek herkesi şaşırtmayı seviyordu.

Gömlek ya da takım elbise gibi özel gün kıyafetlerini ise programlarının final gecelerinde giyerek herkesi şaşırtmayı seviyordu.

Kendisi geçtiğimiz haftalarda 'Dertten çok param var' açıklamalarıyla bizi derin düşüncelere sürüklese de, giyiminden hiçbir zaman ödün vermedi. Siyah tişörtleriyle bir bütün haline geldi.

Hatırlarsanız yaz aylarında yaptığı bir mont açıklaması vardı kendisinin. "Hull City'i alana kadar montum yoktu. Kış görmüyordum." diyordu.

Hatırlarsanız yaz aylarında yaptığı bir mont açıklaması vardı kendisinin. "Hull City'i alana kadar montum yoktu. Kış görmüyordum." diyordu.

'Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki... Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu. 20 yıldır da montum yok açıkçası. Şimdi kulübüm var, 8-10 tane de mont aldık tabii. İngiltere çok soğuk, esiyor, ayakların uyuşuyor. Mecburen aldım. İlk defa kışlık ayakkabı aldım. 365 günün 300 günü terlik giyiyorum zaten. 60 gün de düğünler, ve resmi olaylardan oluşuyor hayatım. Ayakkabı giyince bir şeyler taşıyor gibi hissediyorum.'

Geçtiğimiz aylara damgasını vuran bu açıklamanın ardından kendisinin giydiği montun fiyatı da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylara damgasını vuran bu açıklamanın ardından kendisinin giydiği montun fiyatı da ortaya çıktı.

Tabii ki ünlü bir markaya ait...

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Mont tamı tamına 71.900 TL.

Mont tamı tamına 71.900 TL.

Tabii Acun Ilıcalı'nın montunun fiyatı sosyal medyada kullanıcıların diline düştü.

Kimileri kendi haline üzülürken, kimileri "o giymeyecek biz mi giyeceğiz" diyerek verdiği parayı haklı buldu.

Kimileri kendi haline üzülürken, kimileri "o giymeyecek biz mi giyeceğiz" diyerek verdiği parayı haklı buldu.
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