Acun Ilıcalı'nın Giydiği Montun Fiyatını Duyunca 20 Yıldır Neden Almadığını Anlayacaksınız
Acun Ilıcalı'nın Giydiği Montun Fiyatını Duyunca 20 Yıldır Neden Almadığını Anlayacaksınız
Geçtiğimiz aylarda '20 yıldır montum yoktu' açıklamasıyla gündeme damgasını vuran Acun Ilıcalı'nın montunun fiyatı ortaya çıktı. Fiyatı gördüğünüzde neden bunca yıldır mont almadığına siz de hak vereceksiniz!
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Türkiye'nin en büyük televizyoncu, yapımcı, medya patronu ve iş insanlarından biri olan Acun Ilıcalı'yı tanımamak imkansız.
Bunca işin arasında yıllardır ekranlarda yer almaya devam eden Acun Ilıcalı'nın dikkat çeken bir yanı var ki o da giyimi.
Gömlek ya da takım elbise gibi özel gün kıyafetlerini ise programlarının final gecelerinde giyerek herkesi şaşırtmayı seviyordu.
Hatırlarsanız yaz aylarında yaptığı bir mont açıklaması vardı kendisinin. "Hull City'i alana kadar montum yoktu. Kış görmüyordum." diyordu.
Geçtiğimiz aylara damgasını vuran bu açıklamanın ardından kendisinin giydiği montun fiyatı da ortaya çıktı.
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Mont tamı tamına 71.900 TL.
Tabii Acun Ilıcalı'nın montunun fiyatı sosyal medyada kullanıcıların diline düştü.
Kimileri kendi haline üzülürken, kimileri "o giymeyecek biz mi giyeceğiz" diyerek verdiği parayı haklı buldu.
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