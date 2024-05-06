Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Düğün Tarihi Belli Oldu: Kalkın Yaza Damgasını Vuracak Düğünümüz Var!

Tüm skandallardan uzak bir şekilde yaşadığı aşkıyla kendisine bir kez daha hayranlık duymamak elde değil. Söz dizisinde partneri Aybüke Pusat'la aralarında aşk iddiaları çıksa da cevap vermemişti. Ancak Zeynep Mayruk'la olan ilişkisini gözlerden uzak yaşasa da hiçbir zaman saklamadı.