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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Düğün Tarihi Belli Oldu: Kalkın Yaza Damgasını Vuracak Düğünümüz Var!

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Düğün Tarihi Belli Oldu: Kalkın Yaza Damgasını Vuracak Düğünümüz Var!

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.05.2024 - 09:11

Ünlü oyuncu ve güzeller güzeli nişanlısı Zeynep Mayruk 5 yıldır aşk yaşıyor. Çiftin nişan fotoğraflarına bayılmıştık hatırlarsanız. İkilinin ne zaman evleneceğini merak ediyorduk. Tolga Sarıtaş sonunda düğün tarihini açıkladı. Kalkın bu yaza damgasını vuracak bir düğün geliyor!

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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk çifti son yıllarda her andığımızda "maşallah" dediğimiz ikililerden.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk çifti son yıllarda her andığımızda "maşallah" dediğimiz ikililerden.

Tolga Sarıtaş'ı özellikle Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteriyle hatırlıyoruz. Kendisi daha önce de Hande Erçel'le partner olduğu Güneşin Kızları ile büyük bir çıkış yakalamıştı. Kendisini son olarak Baba dizisinde izledik.

Başarılı kariyerinden ziyade övmelere doyamadığımız ilişkisiyle de gündeme geliyor kendisi.

Başarılı kariyerinden ziyade övmelere doyamadığımız ilişkisiyle de gündeme geliyor kendisi.

Tüm skandallardan uzak bir şekilde yaşadığı aşkıyla kendisine bir kez daha hayranlık duymamak elde değil. Söz dizisinde partneri Aybüke Pusat'la aralarında aşk iddiaları çıksa da cevap vermemişti. Ancak Zeynep Mayruk'la olan ilişkisini gözlerden uzak yaşasa da hiçbir zaman saklamadı.

Skandalların içine karışmadığı dünyalar tatlısı ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bir adım daha ileri taşımaya karar verip nişanlanmıştı ikili.

Skandalların içine karışmadığı dünyalar tatlısı ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bir adım daha ileri taşımaya karar verip nişanlanmıştı ikili.

Tolga Sarıtaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi etmiş ve 'Evet' cevabını almıştı. Daha sonra nişanlandıkları haberini almıştık.

Nişan fotoğraflarına da ayrı bayılmıştık. Tabii beraberinde gelen ilk soru "Ne zaman evleneceksiniz?" olmuştu.

Nişan fotoğraflarına da ayrı bayılmıştık. Tabii beraberinde gelen ilk soru "Ne zaman evleneceksiniz?" olmuştu.

Tolga Sarıtaş nişandan sonra gelen sorulara çok mutlu ve çok heyecanlı olduğunu söyleyerek 'yakında duyarsınız, sizlerle paylaşırız' demişti.

Düğün tarihini öğrendik! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, Haziran'da evleniyor.

Düğün tarihini öğrendik! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, Haziran'da evleniyor.

Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu müjdeyi verdi. Hem yakın zamanda ekranlara döneceğini hem de Haziran'da düğün yapacaklarını açıkladı.

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Düğünü Çeşme'de yapacakları yönünde iddialar sürerken; Tolga Sarıtaş, damatlığını Zeynep Mayruk'un isteğine göre seçeceğini söyledi.

Düğünü Çeşme'de yapacakları yönünde iddialar sürerken; Tolga Sarıtaş, damatlığını Zeynep Mayruk'un isteğine göre seçeceğini söyledi.

Yaza gümbür gümbür bir düğün geliyor anlayacağınız! 

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