Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Düğün Tarihi Belli Oldu: Kalkın Yaza Damgasını Vuracak Düğünümüz Var!
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Düğün Tarihi Belli Oldu: Kalkın Yaza Damgasını Vuracak Düğünümüz Var!
Ünlü oyuncu ve güzeller güzeli nişanlısı Zeynep Mayruk 5 yıldır aşk yaşıyor. Çiftin nişan fotoğraflarına bayılmıştık hatırlarsanız. İkilinin ne zaman evleneceğini merak ediyorduk. Tolga Sarıtaş sonunda düğün tarihini açıkladı. Kalkın bu yaza damgasını vuracak bir düğün geliyor!
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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk çifti son yıllarda her andığımızda "maşallah" dediğimiz ikililerden.
Başarılı kariyerinden ziyade övmelere doyamadığımız ilişkisiyle de gündeme geliyor kendisi.
Skandalların içine karışmadığı dünyalar tatlısı ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bir adım daha ileri taşımaya karar verip nişanlanmıştı ikili.
Nişan fotoğraflarına da ayrı bayılmıştık. Tabii beraberinde gelen ilk soru "Ne zaman evleneceksiniz?" olmuştu.
Düğün tarihini öğrendik! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, Haziran'da evleniyor.
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Düğünü Çeşme'de yapacakları yönünde iddialar sürerken; Tolga Sarıtaş, damatlığını Zeynep Mayruk'un isteğine göre seçeceğini söyledi.
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