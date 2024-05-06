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Ceyda Düvenci'nin Ped Açıklamasını Duyan Ebru Şancı "Reklam Kovalıyor" Yorumuyla Dikkat Çekti

Ceyda Düvenci'nin Ped Açıklamasını Duyan Ebru Şancı "Reklam Kovalıyor" Yorumuyla Dikkat Çekti

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.05.2024 - 10:57

Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üstüne çekmişti. Ped konusunda söyledikleriyle sosyal medyada epey dikkat çeken Düvenci'ye, Ebru Şancı'dan 'reklam kovalıyor' cevabı geldi.

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Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube hesabında yayınlanan programının konuğu oldu.

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube hesabında yayınlanan programının konuğu oldu.

Uzun süredir sunucu koltuğunda gördüğümüz Düvenci, bu sefer konuk koltuğundaydı. Yaptığı açıklamalarla her zaman olduğu gibi bu kez de gündeme damgasını vurdu.

Program süresince anlattıkları arasında en çok regl önerisi dikkatleri çekti. "Erkekler ped taşısın" yorumu sosyal medyada epey eleştiri aldı.

Program süresince anlattıkları arasında en çok regl önerisi dikkatleri çekti. "Erkekler ped taşısın" yorumu sosyal medyada epey eleştiri aldı.

'Sohbetlere gittiğimde işte firmalar çağırdığında biz erkekler kadınlar için ne yapalım? Şirket çalışanı mısın? Evet. Şirketinde kadın çalışan arkadaşın var mı? Var. Çekmecene ped koy diyorum mesela.'

Yaptığı açıklama ile sosyal medyada büyük bir etki yaratan Ceyda Düvenci'ye kimileri hak verirken, kimileri bu açıklamasının çok saçma olduğunu dile getirdi.

Yaptığı açıklama ile sosyal medyada büyük bir etki yaratan Ceyda Düvenci'ye kimileri hak verirken, kimileri bu açıklamasının çok saçma olduğunu dile getirdi.

Ayıplanacak bir durum olmadığının altı çizilirken, bu kadarının abartı olduğu ifade edildi.

Detayları burada anlatmıştık:

Ceyda Düvenci'nin regl dönemini normalleştirme çağrısını gören Ebru Şancı ise yorumunu esirgemedi.

Ceyda Düvenci'nin regl dönemini normalleştirme çağrısını gören Ebru Şancı ise yorumunu esirgemedi.

'Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum.' demesinin yanı sıra 'Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun. Kadın arkadaşın sana ‘Ped var mı?’ diye sorabilsin.' önerisine tepkiyle yaklaştı.

Şancı, "Ped reklamı kovalamanın tuhaf açıklaması!" yorumuyla dikkat çekti.

Şancı, "Ped reklamı kovalamanın tuhaf açıklaması!" yorumuyla dikkat çekti.
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Pek çok kişi Ceyda Düvenci'nin böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını söylese de tepki yorumları devam ediyor.

Pek çok kişi Ceyda Düvenci'nin böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını söylese de tepki yorumları devam ediyor.

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