Ceyda Düvenci'nin Ped Açıklamasını Duyan Ebru Şancı "Reklam Kovalıyor" Yorumuyla Dikkat Çekti
Ceyda Düvenci'nin Ped Açıklamasını Duyan Ebru Şancı "Reklam Kovalıyor" Yorumuyla Dikkat Çekti
Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üstüne çekmişti. Ped konusunda söyledikleriyle sosyal medyada epey dikkat çeken Düvenci'ye, Ebru Şancı'dan 'reklam kovalıyor' cevabı geldi.
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Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube hesabında yayınlanan programının konuğu oldu.
Program süresince anlattıkları arasında en çok regl önerisi dikkatleri çekti. "Erkekler ped taşısın" yorumu sosyal medyada epey eleştiri aldı.
Yaptığı açıklama ile sosyal medyada büyük bir etki yaratan Ceyda Düvenci'ye kimileri hak verirken, kimileri bu açıklamasının çok saçma olduğunu dile getirdi.
Ceyda Düvenci'nin regl dönemini normalleştirme çağrısını gören Ebru Şancı ise yorumunu esirgemedi.
Şancı, "Ped reklamı kovalamanın tuhaf açıklaması!" yorumuyla dikkat çekti.
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Pek çok kişi Ceyda Düvenci'nin böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını söylese de tepki yorumları devam ediyor.
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