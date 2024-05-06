Sertab Erener'in Yeniden Eurovision'a Gittiğini Duyan Gülşen'den "Ülkem İçin Her Şeyi Yaparım" Çıkışı Geldi

'Yeni şarkım 17 Mayıs’ta geliyor. Şu an her şey hazır. Klip de, fotoğraflar da çekildi. Şarkının sözü ve müziği her zaman olduğu gibi bana, aranje ise Ozan Çolakoğlu’na ait. Çok güzel bir yaz şarkısı oldu.'