Sertab Erener'in Yeniden Eurovision'a Gittiğini Duyan Gülşen'den "Ülkem İçin Her Şeyi Yaparım" Çıkışı Geldi
Sertab Erener'in Yeniden Eurovision'a Gittiğini Duyan Gülşen'den "Ülkem İçin Her Şeyi Yaparım" Çıkışı Geldi
Her giydiği, her söylediği, her sahnesi ayrı olay olan ve magazinde karşımıza çıkan ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün Sertab Erener'den bahsetti. 11 yıl önce birincilik kazandığı Eurovision'a yeniden gittiğini duyan Gülşen'den 'Ülkem için her şeyi yaparım' çıkışı geldi.
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Türkiye'nin en sevilen, bir o kadar da eleştirilen şarkıcılarından bir tanesi Gülşen Çolakoğlu elbette.
Son yıllarda ise kendisi sahnede tercih ettiği kostümler ve şovlarıyla dikkat çekiyor.
Ünlü isim geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta bir otelde sevenleri ile buluştu. Basın mensupları ile konuşan Gülşen, 17 Mayıs'ta yeni şarkısının geleceği müjdesini de verdi.
Diğer bir yandan Sertab Erener'in 2003 yılında birincilikle ayrıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'na konuk olacağı haberine kendi yorumunu yaptı.
Belli ki Gülşen'i de heyecanlandırmış!
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Diğer bir yandan yeniden Eurovision'a dahil olursak kendisinin gitmek istediğini ima ediyor ve yeşil ışık yakıyor!
"Ülkemi çok seviyorum. Bizim ülkemiz gibisi dünyada yok."
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