Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sertab Erener'in Yeniden Eurovision'a Gittiğini Duyan Gülşen'den "Ülkem İçin Her Şeyi Yaparım" Çıkışı Geldi

Sertab Erener'in Yeniden Eurovision'a Gittiğini Duyan Gülşen'den "Ülkem İçin Her Şeyi Yaparım" Çıkışı Geldi

Gülşen Sertab Erener
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.05.2024 - 12:02

Her giydiği, her söylediği, her sahnesi ayrı olay olan ve magazinde karşımıza çıkan ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün Sertab Erener'den bahsetti. 11 yıl önce birincilik kazandığı Eurovision'a yeniden gittiğini duyan Gülşen'den 'Ülkem için her şeyi yaparım' çıkışı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'nin en sevilen, bir o kadar da eleştirilen şarkıcılarından bir tanesi Gülşen Çolakoğlu elbette.

Türkiye'nin en sevilen, bir o kadar da eleştirilen şarkıcılarından bir tanesi Gülşen Çolakoğlu elbette.

90'lı yılların sonuna doğru yakaladığı çıkışı 2000'lerde de sürdüren ve herkesin dilinde şarkıları gezen Gülşen'i tanımayanımız yok elbette. Geçmişten günümüze çıkarttığı şarkıları da severek dinlemeye devam ediyoruz.

Son yıllarda ise kendisi sahnede tercih ettiği kostümler ve şovlarıyla dikkat çekiyor.

Son yıllarda ise kendisi sahnede tercih ettiği kostümler ve şovlarıyla dikkat çekiyor.

Konser temposuna yetişemediğimiz ve müzik çalışmalarını da bir diğer yandan sürdürmeye devam eden Gülşen, bir dönem giydikleriyle çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Açık giyindiğinden tutun da kötü giyindiğine kadar pek çok eleştiri peşi sıra gelmişti.

Ünlü isim geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta bir otelde sevenleri ile buluştu. Basın mensupları ile konuşan Gülşen, 17 Mayıs'ta yeni şarkısının geleceği müjdesini de verdi.

Ünlü isim geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta bir otelde sevenleri ile buluştu. Basın mensupları ile konuşan Gülşen, 17 Mayıs'ta yeni şarkısının geleceği müjdesini de verdi.

'Yeni şarkım 17 Mayıs’ta geliyor. Şu an her şey hazır. Klip de, fotoğraflar da çekildi. Şarkının sözü ve müziği her zaman olduğu gibi bana, aranje ise Ozan Çolakoğlu’na ait. Çok güzel bir yaz şarkısı oldu.'

Diğer bir yandan Sertab Erener'in 2003 yılında birincilikle ayrıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'na konuk olacağı haberine kendi yorumunu yaptı.

Diğer bir yandan Sertab Erener'in 2003 yılında birincilikle ayrıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'na konuk olacağı haberine kendi yorumunu yaptı.

Sertab Erener, yıllar önce birinci olarak ayrıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'na bu yıl konuk olarak katılacak ve sahne alacak. Tabii uzun süredir Eurovision'a katılmadığımız için bu durum bizi epey heyecanlandırdı.

Belli ki Gülşen'i de heyecanlandırmış!

Belli ki Gülşen'i de heyecanlandırmış!

'Sertab’ın şarkısı harikaydı. Hâlâ dinledikçe heyecanlanıyorum.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Diğer bir yandan yeniden Eurovision'a dahil olursak kendisinin gitmek istediğini ima ediyor ve yeşil ışık yakıyor!

Diğer bir yandan yeniden Eurovision'a dahil olursak kendisinin gitmek istediğini ima ediyor ve yeşil ışık yakıyor!

'Tekrar böyle bir şey gündeme gelirse ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yok. Bu sadece şarkı söylemek değil.'

"Ülkemi çok seviyorum. Bizim ülkemiz gibisi dünyada yok."

"Ülkemi çok seviyorum. Bizim ülkemiz gibisi dünyada yok."

Siz ne diyorsunuz? Tekrar Eurovision'a katılırsak hangi sanatçı bizi temsil etmeli?

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
3
3
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın