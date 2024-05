Sertab Erener'in Yeniden Eurovision'a Gittiğini Duyan Gülşen'den "Ülkem İçin Her Şeyi Yaparım" Çıkışı Geldi

Her giydiği, her söylediği, her sahnesi ayrı olay olan ve magazinde karşımıza çıkan ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün Sertab Erener'den bahsetti. 11 yıl önce birincilik kazandığı Eurovision'a yeniden gittiğini duyan Gülşen'den 'Ülkem için her şeyi yaparım' çıkışı geldi.