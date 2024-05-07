BlackPink Üyesi Jennie Met Gala Konseptinden Bihaber Giyimiyle Yerin Dibine Sokan Yorumlardan Nasibini Aldı
BlackPink Üyesi Jennie Met Gala Konseptinden Bihaber Giyimiyle Yerin Dibine Sokan Yorumlardan Nasibini Aldı
Dünyanın en prestijli moda şovu Met Gala, dün akşam yine efsanevi anlara damgasını vurdu. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği Gala'da konsepte uygun kıyafetlerin absürtlüğü konuşulurken, kimilerinin de asla uygun olmayan elbiseleri eleştirildi. Bu isimlerden bir tanesi de BlackPink üyesi Jennie oldu... Yeryüzü, deniz ve gökyüzü de temaya dahil olsa da, Jennie tarzıyla sınıfta kalmış gibi...
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6 Mayıs Pazartesi günü, mode dünyasının en önemli gecesi Met Gala gerçekleşti. Ünlülerin akın ettiği geceye davet edilen isimlerden biri de BlackPink üyesi Jennie oldu.
Bu yıl "Zamanın Bahçesi" konseptiyle birbirinden havalı kıyafetleriyle kırmızı halıya çıkan ünlüler arasında Jennie sınıfta kaldı.
Haliyle böyle olunca hem globalde, hem de ülkemizde görenlerin eleştirileri bir ok gibi saplandı!
Elbisesi genel olarak pek çok kullanıcı tarafından beğenilmedi.
Diğer konsept kıyafetlerin yanında ise sönük bulundu...
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Tabii bu noktada stilistinin seçimlerini gözden geçirmek gerekir.
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"İnsanlar tam anlamıyla burada."
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