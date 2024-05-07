BlackPink Üyesi Jennie Met Gala Konseptinden Bihaber Giyimiyle Yerin Dibine Sokan Yorumlardan Nasibini Aldı

Dünyanın en prestijli moda şovu Met Gala, dün akşam yine efsanevi anlara damgasını vurdu. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği Gala'da konsepte uygun kıyafetlerin absürtlüğü konuşulurken, kimilerinin de asla uygun olmayan elbiseleri eleştirildi. Bu isimlerden bir tanesi de BlackPink üyesi Jennie oldu... Yeryüzü, deniz ve gökyüzü de temaya dahil olsa da, Jennie tarzıyla sınıfta kalmış gibi...