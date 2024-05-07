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BlackPink Üyesi Jennie Met Gala Konseptinden Bihaber Giyimiyle Yerin Dibine Sokan Yorumlardan Nasibini Aldı

BlackPink Üyesi Jennie Met Gala Konseptinden Bihaber Giyimiyle Yerin Dibine Sokan Yorumlardan Nasibini Aldı

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.05.2024 - 12:13

Dünyanın en prestijli moda şovu Met Gala, dün akşam yine efsanevi anlara damgasını vurdu. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği Gala'da konsepte uygun kıyafetlerin absürtlüğü konuşulurken, kimilerinin de asla uygun olmayan elbiseleri eleştirildi. Bu isimlerden bir tanesi de BlackPink üyesi Jennie oldu... Yeryüzü, deniz ve gökyüzü de temaya dahil olsa da, Jennie tarzıyla sınıfta kalmış gibi...

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6 Mayıs Pazartesi günü, mode dünyasının en önemli gecesi Met Gala gerçekleşti. Ünlülerin akın ettiği geceye davet edilen isimlerden biri de BlackPink üyesi Jennie oldu.

6 Mayıs Pazartesi günü, mode dünyasının en önemli gecesi Met Gala gerçekleşti. Ünlülerin akın ettiği geceye davet edilen isimlerden biri de BlackPink üyesi Jennie oldu.

Biliyorsunuz Gala'ya hem davet edilmeniz, hem de bilet almanız gerekli. Geçtiğimiz yıl da Met Gala'ya katılan isimler arasında yer alan K-POP yıldızı Jennie, 2024 Met Gala'da da boy gösterdi.

Bu yıl "Zamanın Bahçesi" konseptiyle birbirinden havalı kıyafetleriyle kırmızı halıya çıkan ünlüler arasında Jennie sınıfta kaldı.

Bu yıl "Zamanın Bahçesi" konseptiyle birbirinden havalı kıyafetleriyle kırmızı halıya çıkan ünlüler arasında Jennie sınıfta kaldı.

Yeryüzü, deniz ve gökyüzü olmak üzere üç ana temada şekillenen konseptte denizi yansıtmak isteyen Jennie'nin tarzı, gala için fazla sıradan ve çabasız bulundu.

Haliyle böyle olunca hem globalde, hem de ülkemizde görenlerin eleştirileri bir ok gibi saplandı!

Haliyle böyle olunca hem globalde, hem de ülkemizde görenlerin eleştirileri bir ok gibi saplandı!
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Elbisesi genel olarak pek çok kullanıcı tarafından beğenilmedi.

Elbisesi genel olarak pek çok kullanıcı tarafından beğenilmedi.
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Diğer konsept kıyafetlerin yanında ise sönük bulundu...

Diğer konsept kıyafetlerin yanında ise sönük bulundu...
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Tabii bu noktada stilistinin seçimlerini gözden geçirmek gerekir.

Tabii bu noktada stilistinin seçimlerini gözden geçirmek gerekir.
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"İnsanlar tam anlamıyla burada."

"İnsanlar tam anlamıyla burada."
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