Estetikleriyle Adından Bahsettiren Kuşum Aydın Gözlerinden Geçirdiği Operasyonun Ardından Tanınmaz Hale Geldi
Estetikleriyle Adından Bahsettiren Kuşum Aydın Gözlerinden Geçirdiği Operasyonun Ardından Tanınmaz Hale Geldi
Geçirdiği estetikler yüzünden yüzü bir türlü gülmeyen Kuşum Aydın, göz kapaklarını aldırmasının ardından yeni görüntüsünü paylaştı!
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Estetik işlemleriyle sık sık gündeme gelen Kuşum Aydın şu sıralar yüzünden geçirdiği ameliyatlar sonrası oluşan sağlık sorunlarıyla boğuşuyor bildiğiniz gibi.
Verdiği kiloların yanında, yüzünden geçirdiği estetik operasyonlarla da adından bahsettiren pop müzik sanatçısı sosyal medyaya yüzündeki değişimlerle düşüyor!
Geçirdiği estetik ameliyatların sonucunu bir türlü istediği şekilde alamayan Kuşum Aydın özellikle göz kapağındaki düşmeden ve görüş açısının kısıtlanmasından şikayetçiydi.
Abartılı estetikleriyle sosyal medya gündeminin yanı sıra dillere düşen Kuşum Aydın'ın gözü sonunda aydı!
@i.likechaos isimli Instagram hesabının yaptığı paylaşımda Kuşum Aydın'ın göz kapağı ameliyatı ve sonrasındaki değişimi olay oldu...
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Gözünün yeniden açıldığını söyleyen şovmen, doktoruna çektiği video ile teşekkür etti "Sağlığıma kavuştum, eski halimle yeni halim arasındaki farkı göreceksiniz... Gerçekten çok mutluyum, kısa bir sürede de iyileştim" ifadelerini kullandı.
"Alt ve üst kapaklarım çok kötü durumdaydı ve sürekli gözlerimi kısıyordum. Şahane bir operasyon oldu. Sadece estetik değil gözlerimle ilgili yaşadığım sorun da ortadan kalktı. Yüzümdeki dolgulardan dolayı aslında ameliyatta büyük risk de vardı" diyerek sözlerini bitiren ismin yeni hali sosyal medya kullanıcıları tarafından da beğenildi.
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bak buna okeyim işte. göz kapağı düşmesi bende de var. gözünü tam açamıyorsun. kapak resmen gözbebeğinin yarısına kadar geliyor. görüşü de etkiliyor. operasy... Devamını Gör