Semiha Yankı Genç Erkeklerin Kendilerinden Büyük Kadınlarla Olma Sebebini Maddiyata Yordu

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Semiha Yankı genç erkeklerle aşk yaşayan meslektaşları hakkında konuştu. Konu kendisinden 25 yaş küçük Çağrı Ökten ile evlenen Seda Sayan'a geldi, kendi görüşünü belirten şarkıcı bu ilişkilerin nedenini maddiyata bağladı...