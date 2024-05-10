Semiha Yankı Genç Erkeklerin Kendilerinden Büyük Kadınlarla Olma Sebebini Maddiyata Yordu
Semiha Yankı Genç Erkeklerin Kendilerinden Büyük Kadınlarla Olma Sebebini Maddiyata Yordu
Aramızda Kalmasın programına konuk olan Semiha Yankı genç erkeklerle aşk yaşayan meslektaşları hakkında konuştu. Konu kendisinden 25 yaş küçük Çağrı Ökten ile evlenen Seda Sayan'a geldi, kendi görüşünü belirten şarkıcı bu ilişkilerin nedenini maddiyata bağladı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son günlerde Eurovision performansında seslendirdiği Seninle Bir Dakika şarkısıyla gündemden düşmeyen Semiha Yankı bugün televizyon programı Aramızda Kalmasın'a konuk oldu.
Katıldığı programda 1975 senesinde giydiği kıyafetle şarkısını seslendiren Yankı, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Programın konularından biri olan Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile yaptığı evliliğe gelince Semiha Yankı konuyla ilgili fikirlerini belirtti.
Programın sunucusu Müge Dağıstanlı'nın Seda Sayan'ın evliliği hakkında yaptığı" Artık öyle bir dönem ki, genç erkekler olgun kadınların kapısını çalıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Seda'nın enerjisi çok yüksek. Geçen mayıs ayında Seda ve Çağlar buraya geldiler. Öncesini, sonrasını ve yayın sırasını gördüm; Seda Sayan, Çağlar'dan daha genç ve enerjik duruyor" açıklaması üzerine söz Yankı'ya geçti.
Kendinden oldukça genç erkeklerle aşk yaşayan meslektaşları hakkında "Bana sorarsan; ben yapamam. Yetişemem. 25 yaş küçük bir adamın enerjisine yetişilir mi? Seda nasıl yetişiyor, bilemem. Hayatımda uzun yıllardır kimse yok, kimseyi hayatıma almayı da düşünmüyorum ama eğer olursa yaşı bana yakın biri olur. Genç bir insanın temposuna yetişemem. Çağlar daha yaşına göre olgun, oturmuş bir adam. Seda Sayan'ın da enerjisi çok yüksek. Onlar birbirini dengelemiş." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Kimse üstüne alınmasın, kimseye gönderme yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama genç kuşaktaki erkeklerin bizim yaşımızdaki kadınlara gelmesinin sebebi tamamen maddi. Gençler bize yürümüyor mu? Yürüyor. Ama hep bir beklenti var; yani şan şöhret... Senden 25-30 yaş küçük adamla ne konuşursun ya? Kadınların genç erkeklere yetişmek için yorulduğunu görüyorum ben. Sonra bir sürü estetik yaptırıyorlar falan... Adam her dakika gezmek ister, eğlenmek ister; ben ayağımı uzatıp yatayım isterim!" ifadelerini kullanan Semiha Yankı konuyla ilgili böyle konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın