77. Cannes Film Festivali'nde Boy Gösteren Türk Ünlülerin En Şık ve Rüküş Olanını Oylarınızla Belirliyoruz!
77. Cannes Film Festivali'nde Boy Gösteren Türk Ünlülerin En Şık ve Rüküş Olanını Oylarınızla Belirliyoruz!
Dünyanın en prestijli törenlerinden olan Cannes Film Festivali tüm dünyanın gündeminde. Bu sene 77.'si düzenlenen festivalin kırmızı halısında Türk rüzgarı esti adeta!
Magazin dünyasını çalkalayan özel törenin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.
Hazırsanız, hadi ankete! 👇
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Meryem Uzerli:
Meryem Uzerli:
Meryem Uzerli:
Hande Erçel:
Birce Akalay:
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Birce Akalay:
Pınar Deniz:
Pınar Deniz:
Şükrü Özyıldız:
Sibil Çetinkaya:
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Wilma Elles:
Wilma Elles:
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