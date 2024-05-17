77. Cannes Film Festivali'nde Boy Gösteren Türk Ünlülerin En Şık ve Rüküş Olanını Oylarınızla Belirliyoruz!

Dünyanın en prestijli törenlerinden olan Cannes Film Festivali tüm dünyanın gündeminde. Bu sene 77.'si düzenlenen festivalin kırmızı halısında Türk rüzgarı esti adeta!

Magazin dünyasını çalkalayan özel törenin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.

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