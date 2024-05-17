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77. Cannes Film Festivali'nde Boy Gösteren Türk Ünlülerin En Şık ve Rüküş Olanını Oylarınızla Belirliyoruz!

77. Cannes Film Festivali'nde Boy Gösteren Türk Ünlülerin En Şık ve Rüküş Olanını Oylarınızla Belirliyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.05.2024 - 11:28

Dünyanın en prestijli törenlerinden olan Cannes Film Festivali tüm dünyanın gündeminde. Bu sene 77.'si düzenlenen festivalin kırmızı halısında Türk rüzgarı esti adeta!

Magazin dünyasını çalkalayan özel törenin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.

Hazırsanız, hadi ankete! 👇

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Meryem Uzerli:

Meryem Uzerli:

Meryem Uzerli:

Meryem Uzerli:

Meryem Uzerli:

Meryem Uzerli:

Hande Erçel:

Hande Erçel:

Birce Akalay:

Birce Akalay:
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Birce Akalay:

Birce Akalay:

Pınar Deniz:

Pınar Deniz:

Pınar Deniz:

Pınar Deniz:

Şükrü Özyıldız:

Şükrü Özyıldız:

Sibil Çetinkaya:

Sibil Çetinkaya:
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Wilma Elles:

Wilma Elles:

Wilma Elles:

Wilma Elles:
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