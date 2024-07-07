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Demet Şener'le Olaylı Şekilde Boşanan İbrahim Kutluay'ın Yeni Aşka Yelken Açtığı İddiası Dikkat Çekti!

Demet Şener'le Olaylı Şekilde Boşanan İbrahim Kutluay'ın Yeni Aşka Yelken Açtığı İddiası Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
07.07.2024 - 10:48

Eski eşi Demet Şener'e dava açıp oğlu için ödediği nafakanın kaldırılmasını talep eden İbrahim Kutluay'ın yepyeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündemde bomba gibi düştü!

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay ikilisinin yıllar önce yaşamaya başladıkları birliktelik magazin dünyasının en çok konuşulanları arasına girmişti.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay ikilisinin yıllar önce yaşamaya başladıkları birliktelik magazin dünyasının en çok konuşulanları arasına girmişti.

Ünlü çiftin evleneceği yönündeki haberler 2002'de kulislerde konuşulmaya başlansa da ikili o yıllarda nikah masasına oturmamıştı. Ta ki 2005 yılına kadar...

Ünlü çiftin evleneceği yönündeki haberler 2002'de kulislerde konuşulmaya başlansa da ikili o yıllarda nikah masasına oturmamıştı. Ta ki 2005 yılına kadar...

Bu evlilikten İrem ve Ömer adlı iki çocukları dünyaya gelen İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı.

Bu evlilikten İrem ve Ömer adlı iki çocukları dünyaya gelen İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı.

Boşanmadan kısa süre sonra Edwina Sponza'yla yeni aşka yelken açan eski basketbolcu maddi durumunu öne sürerek oğluna ödediği nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.

Yıllar sonra kızları İrem'in mezuniyeti için eski eşi Demet Şener'le aynı karede yer alan İbrahim Kutluay bu sefer de farklı bir aşk haberiyle gündeme damgasını vurdu.

Yıllar sonra kızları İrem'in mezuniyeti için eski eşi Demet Şener'le aynı karede yer alan İbrahim Kutluay bu sefer de farklı bir aşk haberiyle gündeme damgasını vurdu.

'@blogyagmuru3' hesabına gelen bir takipçi mesajıyla ortaya çıkan iddiada, İbrahim Kutluay'ın başka birine gönlünü kaptırdığı ve yeni aşkıyla Paris sokaklarında gezdiği öne sürüldü.

'@blogyagmuru3' hesabına gelen bir takipçi mesajıyla ortaya çıkan iddiada, İbrahim Kutluay'ın başka birine gönlünü kaptırdığı ve yeni aşkıyla Paris sokaklarında gezdiği öne sürüldü.

Acaba bu hanımefendi kim? Hadi yorumlara...

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