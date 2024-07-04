Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncuları Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasalardı Nasıl Görünürlerdi?
Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncuları Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasalardı Nasıl Görünürlerdi?
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de epey popüler hale gelen yapay zeka sayesinde akıl almaz işler ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Kimi zaman gerçek mi değil mi diye anlamakta güçlük çektiğimiz işlerden nasibini en çok alanlar da şüphesiz ünlü isimler!
Bazen kelleşen, bazen kilo alan, bazense bambaşka bir karaktere dönüşen ünlülerin geçtiğimiz haftalarda keyifli bir işi daha yapılmıştı.
"Yeşilçam kadınları genç halleriyle günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt veren görseller görenlerin beğenisini kazanmıştı.
"@yapayzekacann" isimli Instagram hesabı, bu sefer de "Yeşilçam erkekleri günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt verdi!
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Zeki Alasya:
Metin Akpınar:
Kemal Sunal:
Halit Akçatepe:
Cüneyt Arkın:
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