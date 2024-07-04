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Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncuları Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasalardı Nasıl Görünürlerdi?

Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncuları Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasalardı Nasıl Görünürlerdi?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.07.2024 - 17:30

Instagram'daki '@yapayzekacann' hesabı yapay zekayı kullanarak herkesi duygulandıran bir işle karşımıza çıktı. Yeşilçam sinemasının gönülleri fetheden erkek oyuncularını gençleştirip günümüzedeki gibi giydirdi!

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de epey popüler hale gelen yapay zeka sayesinde akıl almaz işler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de epey popüler hale gelen yapay zeka sayesinde akıl almaz işler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kimi zaman gerçek mi değil mi diye anlamakta güçlük çektiğimiz işlerden nasibini en çok alanlar da şüphesiz ünlü isimler!

Kimi zaman gerçek mi değil mi diye anlamakta güçlük çektiğimiz işlerden nasibini en çok alanlar da şüphesiz ünlü isimler!

Bizim de yaptığımız çalışmalardan birkaçını buradan görebilirsiniz:

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Bazen kelleşen, bazen kilo alan, bazense bambaşka bir karaktere dönüşen ünlülerin geçtiğimiz haftalarda keyifli bir işi daha yapılmıştı.

Bazen kelleşen, bazen kilo alan, bazense bambaşka bir karaktere dönüşen ünlülerin geçtiğimiz haftalarda keyifli bir işi daha yapılmıştı.

"Yeşilçam kadınları genç halleriyle günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt veren görseller görenlerin beğenisini kazanmıştı.

"Yeşilçam kadınları genç halleriyle günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt veren görseller görenlerin beğenisini kazanmıştı.

Tüm görselleri de bu içeriğimizde vermiştik:

"@yapayzekacann" isimli Instagram hesabı, bu sefer de "Yeşilçam erkekleri günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt verdi!

"@yapayzekacann" isimli Instagram hesabı, bu sefer de "Yeşilçam erkekleri günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt verdi!
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Zeki Alasya:

Zeki Alasya:

Metin Akpınar:

Metin Akpınar:

Kemal Sunal:

Kemal Sunal:

Halit Akçatepe:

Halit Akçatepe:

Cüneyt Arkın:

Cüneyt Arkın:

Siz ünlülerin bu hallerini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

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