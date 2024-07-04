Teknede Poz Verip Ayakları Yüzünden Topa Tutulan Nazlı Sabancı'nın Benzer Kareleri Ortalığı Karıştırdı!

Sabancı ailesinin gözde gelini Nazlı Sabancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde teknedeki pozlarında 'ayak linci' yiyen sosyetik güzel ele güne inat tadında paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha gündem oldu.