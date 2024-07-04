Teknede Poz Verip Ayakları Yüzünden Topa Tutulan Nazlı Sabancı'nın Benzer Kareleri Ortalığı Karıştırdı!
Teknede Poz Verip Ayakları Yüzünden Topa Tutulan Nazlı Sabancı'nın Benzer Kareleri Ortalığı Karıştırdı!
Sabancı ailesinin gözde gelini Nazlı Sabancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde teknedeki pozlarında 'ayak linci' yiyen sosyetik güzel ele güne inat tadında paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha gündem oldu.
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Ömer ve Arzu Sabancı'nın büyük oğulları Hacı Sabancı ile Bursa sosyetesinin önemli simalarından Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı'nın 2017 yılında başlayan aşkları o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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2021 yılının Ekim ayında Çırağan Sarayı'nda yapılan görkemli bir törenle nikah masasına oturan ikili sürekli gözleri üzerine çekmeye devam etti.
Özellikle de Sabancı ailesine gelin gelen Nazlı Sabancı sürekli mercek altına tutulan isim oldu. Evlendikten sonra tarzında radikal değişimler yaptığı konuşulan sosyetik güzel ne yapsa olay olmaya başladı.
Sosyal medya paylaşımları, pek çok kişi tarafından "demode" bulunan kombinleri, güzel kızı Arzu Alara'yı devasa emojilerle saklayışı... gibi birçok konudan eleştiriliyor ünlü güzel.
Hande Erçel'in müstakbel eltisi olan Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde yaptığı iş birliği paylaşımındaki pozlarıyla öne çıkmıştı. Teknede poz veren Nazlı gelinin ayakları fena topa tutulmuştu.
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Şu sıralar deniz ve güneşin keyfini Marmaris'te ailesiyle beraber çıkaran Nazlı Sabancı yine tekne pozlarını Instagram hesabından yayınladı.
Bir önce önce de aynı yerde ve kombinle çektiği pozların benzerlerini yayınladığı için eleştirilen Nazlı gelin yine ve yeniden ayakları yüzünden tepki topladı.
"Ele güne inat paylaşıyor" diye yorumlanan pozları linç edenler olduğu kadar Nazlı Sabancı'yı savunanlar da oldu elbette.
Hadi gelin, kimler neler demiş beraber bi' bakalım...
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