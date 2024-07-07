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Burcu Biricik, Cem Adrian'ın Sahnede Yüzüne Su Şişesi İsabet Etmesi Sonrası Ateş Püskürdü!

Burcu Biricik, Cem Adrian'ın Sahnede Yüzüne Su Şişesi İsabet Etmesi Sonrası Ateş Püskürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
07.07.2024 - 16:32

Van’da düzenlenen ‘Kültür Yolu Festivali’nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne pet şişe isabet etmesinden sonra ortalık karıştı. Yaşananlara tepkisiz kalamayan isimlerden olan Burcu Biricik de ateş püskürdü.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Bengü'nün konser sonunda "Ne Mutlu Türküm Diyene" dediği için pet şişelerin fırlatıldığı iddiası gündeme bomba gibi oturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Bengü'nün konser sonunda "Ne Mutlu Türküm Diyene" dediği için pet şişelerin fırlatıldığı iddiası gündeme bomba gibi oturdu.

Konuyla ilgili tüm detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Aynı festivalde çirkin görüntüler bir kez daha yaşandı maalesef. Cem Adrian, 6 Temmuz gecesi Van'da çıktığı sahnede benzer bir saldırıya uğradı.

Aynı festivalde çirkin görüntüler bir kez daha yaşandı maalesef. Cem Adrian, 6 Temmuz gecesi Van'da çıktığı sahnede benzer bir saldırıya uğradı.

Yüzüne su şişesi isabet eden Adrian şarkı söylemeye devam ederek beğeni topladığı sahnesinden sonra "Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez 'Ki ben dikeni de severim gülden ötürü..." açıklamasında bulundu.

Yüzüne su şişesi isabet eden Adrian şarkı söylemeye devam ederek beğeni topladığı sahnesinden sonra "Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez 'Ki ben dikeni de severim gülden ötürü..." açıklamasında bulundu.

Detayları haberimizden görebilirsiniz:

Yaşananlardan sonra sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesinden sonra sessiz kalamayan isimlerden birisi de anne olmak için gün sayan Burcu Biricik oldu.

Yaşananlardan sonra sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesinden sonra sessiz kalamayan isimlerden birisi de anne olmak için gün sayan Burcu Biricik oldu.

Olay olan konser görüntüsünü "Şuraya ne yazacağımı bilemedim ama hergün utanılacak bir şey yapmaktan geri durmuyoruz. Hakikaten ne acayip yaratıklarız..." notuyla paylaşarak tepkini gösterdi.

Olay olan konser görüntüsünü "Şuraya ne yazacağımı bilemedim ama hergün utanılacak bir şey yapmaktan geri durmuyoruz. Hakikaten ne acayip yaratıklarız..." notuyla paylaşarak tepkini gösterdi.
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Cem Adrian'a desteğini kalp emojisiyle gösteren Burcu Biricik'in paylaşımını da buraya bırakıyoruz...

Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlarda buluşalım...

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