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Bu Nasıl Terbiyesizlik? Van'daki Konserinde Yüzüne Su Şişesi Fırlatılan Cem Adrian Neye Uğradığını Şaşırdı!

Bu Nasıl Terbiyesizlik? Van'daki Konserinde Yüzüne Su Şişesi Fırlatılan Cem Adrian Neye Uğradığını Şaşırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 01:37

Bengü'den sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'a da su şişesi fırlatıldı!

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Geçtiğimiz gün Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Bengü, talihsiz bir olay yaşamıştı hatırlarsanız. "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle konserini bitiren ünlü sanatçıya pet şişe fırlatılmış, ortalık da ayağa kalkmıştı.

Geçtiğimiz gün Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Bengü, talihsiz bir olay yaşamıştı hatırlarsanız. "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle konserini bitiren ünlü sanatçıya pet şişe fırlatılmış, ortalık da ayağa kalkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ne yazık ki ikinci bir pet şişe vakası yaşandı. Bengü'den bir gün sonra 6 Temmuz gecesi Van'da aynı festivalde sahne alan Cem Adrian da aynı durumu yaşadı.

Ne yazık ki ikinci bir pet şişe vakası yaşandı. Bengü'den bir gün sonra 6 Temmuz gecesi Van'da aynı festivalde sahne alan Cem Adrian da aynı durumu yaşadı.

Ayten Alpman'ın "Söyle Buldun mu?" şarkısını seslendiren kıymetli sanatçının yüzüne tam da o anlarda su şişesi fırlatıldı.

Ayten Alpman'ın "Söyle Buldun mu?" şarkısını seslendiren kıymetli sanatçının yüzüne tam da o anlarda su şişesi fırlatıldı.

Su şişesi darbesine aldırış etmeden şarkısına devam eden Cem Adrian'ın su şişesini fırlatan kişiye karşılık gül fırlattığı öğrenildi...❤️

Konser biter bitmez de Cem Adrian'dan duyup görebileceğiniz en mütevazı ve asil açıklama geldi. Adrian, "bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ki ben dikeni severim gülden ötürü" dedi ve kalpleri yeniden fethetti.

Konser biter bitmez de Cem Adrian'dan duyup görebileceğiniz en mütevazı ve asil açıklama geldi. Adrian, "bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ki ben dikeni severim gülden ötürü" dedi ve kalpleri yeniden fethetti.
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Yaşanan hadiseye tepkiler de Cem Adrian'a destek mesajları da gecikmedi. 👇

Yaşanan hadiseye tepkiler de Cem Adrian'a destek mesajları da gecikmedi. 👇
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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merve

Tek bir kendini bilmezin yaptığı hadsizliği bütün doğuya ya da Kürtler'e mal etmek yanlış olurdu zaten. Adamsın Cem Adrian

Nuray

Cem Adrian, çizgisini bozmadan gereken en güzel cevabı vermiş. Çok geçmiş olsun.. 🙏🏻

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