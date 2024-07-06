Tüm Ülke Tek Yürek: Maç Heyecanına Dayanamayan Oğuzhan Uğur Milli Takım İçin Dua Etti!
Tüm Ülke Tek Yürek: Maç Heyecanına Dayanamayan Oğuzhan Uğur Milli Takım İçin Dua Etti!
Nefeslerin tutulduğu ve Hollanda'yla kozlarını paylaşan milli takımımızı izleyen herkesin tek yürek olduğu anlarda, Oğuzhan Uğur'dan milli takım duası geldi!
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Nefesler tutuldu, tüm Türkiye tek yürek 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final müsabakasında Hollanda ile kozlarını paylaşan milli takımın sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyor!
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İlk yarıyı galibiyetle kapatıp 1-0 önde olan milliler, ikinci yarıda Hollanda'dan iki gol yiyince herkese küçük bir kalp krizi yaşattı orası kesin. Heyecanla bekleyenler arasında ünlüler de var tabii, bunlardan biri de Oğuzhan Uğur!
Kendisi geçtiğimiz dakikalarda Allah'a seslenip dua etmeye karar verdi! Millilerin hızlıca iki üç gol daha atmasını temenni eden Oğuzhan Uğur, maç stresine dayanamadı.
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Allaha jitemci babanı affetmesi için dua et