Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tüm Ülke Tek Yürek: Maç Heyecanına Dayanamayan Oğuzhan Uğur Milli Takım İçin Dua Etti!

Tüm Ülke Tek Yürek: Maç Heyecanına Dayanamayan Oğuzhan Uğur Milli Takım İçin Dua Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 23:42 Son Güncelleme: 06.07.2024 - 23:58

Nefeslerin tutulduğu ve Hollanda'yla kozlarını paylaşan milli takımımızı izleyen herkesin tek yürek olduğu anlarda, Oğuzhan Uğur'dan milli takım duası geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Nefesler tutuldu, tüm Türkiye tek yürek 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final müsabakasında Hollanda ile kozlarını paylaşan milli takımın sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyor!

Nefesler tutuldu, tüm Türkiye tek yürek 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final müsabakasında Hollanda ile kozlarını paylaşan milli takımın sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyor!

İncelemek isteyenler için, maçın tüm detaylarını bu içeriğimizde topladık:

İlk yarıyı galibiyetle kapatıp 1-0 önde olan milliler, ikinci yarıda Hollanda'dan iki gol yiyince herkese küçük bir kalp krizi yaşattı orası kesin. Heyecanla bekleyenler arasında ünlüler de var tabii, bunlardan biri de Oğuzhan Uğur!

İlk yarıyı galibiyetle kapatıp 1-0 önde olan milliler, ikinci yarıda Hollanda'dan iki gol yiyince herkese küçük bir kalp krizi yaşattı orası kesin. Heyecanla bekleyenler arasında ünlüler de var tabii, bunlardan biri de Oğuzhan Uğur!

Kendisi geçtiğimiz dakikalarda Allah'a seslenip dua etmeye karar verdi! Millilerin hızlıca iki üç gol daha atmasını temenni eden Oğuzhan Uğur, maç stresine dayanamadı.

Kendisi geçtiğimiz dakikalarda Allah'a seslenip dua etmeye karar verdi! Millilerin hızlıca iki üç gol daha atmasını temenni eden Oğuzhan Uğur, maç stresine dayanamadı.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Elmallı

Allaha jitemci babanı affetmesi için dua et