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Türkiye - Hollanda Maçı Başladı! EURO 2024 Çeyrek Final

Türkiye - Hollanda Maçı Başladı! EURO 2024 Çeyrek Final

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 22:09

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, 35'te Samet'in kafa golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu skorla noktalandı.

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İlk 11'imiz 👇

İlk 11'imiz 👇

Hollanda'nın 11'i 👇

Hollanda'nın 11'i 👇
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Maçtan dakikalar 👇

Maçtan dakikalar 👇

  • 2' İlk tehlikeli atak Hollanda'dan geldi! Ceza alanı içine sokulan Depay'ın vuruşunda top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

  • 6' Sağ kanattan gelen pasta Depay bir kez daha ceza alanı içinde topla buluştu. Hollandalı yıldızın dönerek vuruşunda savunmamız topa ayak koydu.

  • 10' Türkiye, Ferdi'yle hızlı atağa çıktı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Salih Özcan'ın ceza alanı dışından sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

  • 21' Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper içeri kesti. Ön direkte savunma topu uzaklaştırdı. Poziyonun devamında sağ kanatta topla buluşan Hakan'ın sert şutunda Van Dijk'a çapran top kornere gitti.

  • 30' Hollanda'da Xavi Simons, Arda Güler'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Milliler, sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.

  • 35' GOOOLLL | Samet Akaydin, kafa vuruşuyla Hollanda ağlarını buldu. Milliler, 1-0 önde!

  • 42'Bergwijn'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

  • İlk 45 dakika 1-0 Milli Takım'ın üstünlüğü ile noktalandı.

Samet Akaydin'in golü 👇

Futbolseverlerin ilk yarıya dair yorumları 👇

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