Türkiye - Hollanda Maçı Başladı! EURO 2024 Çeyrek Final
Türkiye - Hollanda Maçı Başladı! EURO 2024 Çeyrek Final
EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, 35'te Samet'in kafa golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu skorla noktalandı.
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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final müsabakasında Hollanda ile yarı final için kozlarını paylaşıyor.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Ay-Yıldızlılarımız, Portakallar'ı geçip adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clément Turpin, tarihi maçı başlatan düdüğü çaldı.
İlk 11'imiz 👇
Hollanda'nın 11'i 👇
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Maçtan dakikalar 👇
Samet Akaydin'in golü 👇
Futbolseverlerin ilk yarıya dair yorumları 👇
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