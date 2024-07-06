Fatih Altaylı'dan Merih Demiral'ın Ceza Almasına Sebep Olan Bozkurt Sevincine Yorum!
Fatih Altaylı'dan Merih Demiral'ın Ceza Almasına Sebep Olan Bozkurt Sevincine Yorum!
Fatih Altaylı, Merih Demiral'ın tartışma yaratan Bozkurt işareti hakkında konuştu!
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Avusturya maçında attığı gollerle Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral, son günlerin en popüler, en çok da tartışma yaratan isimlerinden biri biliyorsunuz.
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Sebebi ise gol sevincini Bozkurt işaretiyle göstermiş olması... Kimilerine göre siyasi anlam taşıyan hareket, kimilerine göre de Türklüğü simgeliyor fakat ortada net bir durum var ki Demiral, bu hareket sebebiyle UEFA tarafından 2 maç cezası aldı!
Birçok ünlü isim konuya dair yorumda bulundu. Kimileri tepki gösterdi, kimileri daha ılıman yaklaştı. Geçtiğimiz saatlerde bir yorum da Fatih Altaylı'dan geldi.
Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülenen Altaylı,"Yaptığı zaman farkına varmamıştım aslında ama görünce eyvah dedim" açıklamasında bulundu. Cezanın beklenmedik bir yaptırım olmadığını söyleyen Fatih Altaylı, "Avrupa'da Bozkurt işaretinin ne anlama geldiğini veya nasıl yorumlandığını Avrupa'yı biraz bilen herkes biliyor. Bu hareket Avrupa'nın her yerinde bir ırkçı toplumun hareketi olarak biliniyor" dedi.
İşte o anlar:
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