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Tokyo'daki Dansçı Kızı Gözlerini Ayırmadan İzleyen Emel Müftüoğlu Dibinin Düştüğü Anları Tiye Aldı!

Tokyo'daki Dansçı Kızı Gözlerini Ayırmadan İzleyen Emel Müftüoğlu Dibinin Düştüğü Anları Tiye Aldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
07.07.2024 - 15:45

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Emel Müftüoğlu, Tokyo ziyaretinde denk geldiği dansçı kıza bakakaldığı anları paylaştı. Ünlü şarkıcının dibinin düştüğü anları kendi kendine tiye alması ise epey güldürdü.

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Emel Müftüoğlu, 'Hovarda', 'Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar' şarkıları ve 'Karlar Düşer', 'Faka Bastın', 'Emel'ce', 'Ruhun Duymaz' gibi albümleriyle 90'lara damgasını vurmuş bir sanatçı.

Emel Müftüoğlu, 'Hovarda', 'Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar' şarkıları ve 'Karlar Düşer', 'Faka Bastın', 'Emel'ce', 'Ruhun Duymaz' gibi albümleriyle 90'lara damgasını vurmuş bir sanatçı.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da büyük beğeni toplayan Müftüoğlu'nun "Çocuklar Duymasın" dizisindeki performansı da unutulmaz olmuştu.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da büyük beğeni toplayan Müftüoğlu'nun "Çocuklar Duymasın" dizisindeki performansı da unutulmaz olmuştu.

Uzun zamandır müziğe dair yeni bir çalışma yapmasa da gündemdeki yerini koruyan ünlü şarkıcı sosyal medya paylaşımlarıya konuşulmayı sürdürüyor.

Uzun zamandır müziğe dair yeni bir çalışma yapmasa da gündemdeki yerini koruyan ünlü şarkıcı sosyal medya paylaşımlarıya konuşulmayı sürdürüyor.

Ünlü şarkıcı, eğlenceli ve samimi hallerine alışkın olduğumuzun oldukça farkında bizce. Kendisi yine aynı bu duyguları hissedeceğimiz bir videoyla çıkageldi.

Ünlü şarkıcı, eğlenceli ve samimi hallerine alışkın olduğumuzun oldukça farkında bizce. Kendisi yine aynı bu duyguları hissedeceğimiz bir videoyla çıkageldi.

Gezi için Japonya'nın başkenti Tokya'ya giden Emel Müftüoğlu tarihi sokaklarda dolaşırken yöresel kıyafetli bir dansçıya denk geldi.

Gezi için Japonya'nın başkenti Tokya'ya giden Emel Müftüoğlu tarihi sokaklarda dolaşırken yöresel kıyafetli bir dansçıya denk geldi.
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Kırmızılar içindeki dansçıyı gözlerini bir an olsun ayırmadan izleyen Müftüoğlu, kendisinin o hallerini de "Yaaa en çok kendi mal mal bakışıma güldüm" notuyla tiye aldı.

Emel Müftüoğlu'nun yaptığı güldüren paylaşıma birçok takipçisinden de yorum geldi tabii...

Emel Müftüoğlu'nun yaptığı güldüren paylaşıma birçok takipçisinden de yorum geldi tabii...
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