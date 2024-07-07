Tokyo'daki Dansçı Kızı Gözlerini Ayırmadan İzleyen Emel Müftüoğlu Dibinin Düştüğü Anları Tiye Aldı!
Tokyo'daki Dansçı Kızı Gözlerini Ayırmadan İzleyen Emel Müftüoğlu Dibinin Düştüğü Anları Tiye Aldı!
Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Emel Müftüoğlu, Tokyo ziyaretinde denk geldiği dansçı kıza bakakaldığı anları paylaştı. Ünlü şarkıcının dibinin düştüğü anları kendi kendine tiye alması ise epey güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emel Müftüoğlu, 'Hovarda', 'Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar' şarkıları ve 'Karlar Düşer', 'Faka Bastın', 'Emel'ce', 'Ruhun Duymaz' gibi albümleriyle 90'lara damgasını vurmuş bir sanatçı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da büyük beğeni toplayan Müftüoğlu'nun "Çocuklar Duymasın" dizisindeki performansı da unutulmaz olmuştu.
Uzun zamandır müziğe dair yeni bir çalışma yapmasa da gündemdeki yerini koruyan ünlü şarkıcı sosyal medya paylaşımlarıya konuşulmayı sürdürüyor.
Ünlü şarkıcı, eğlenceli ve samimi hallerine alışkın olduğumuzun oldukça farkında bizce. Kendisi yine aynı bu duyguları hissedeceğimiz bir videoyla çıkageldi.
Gezi için Japonya'nın başkenti Tokya'ya giden Emel Müftüoğlu tarihi sokaklarda dolaşırken yöresel kıyafetli bir dansçıya denk geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızılar içindeki dansçıyı gözlerini bir an olsun ayırmadan izleyen Müftüoğlu, kendisinin o hallerini de "Yaaa en çok kendi mal mal bakışıma güldüm" notuyla tiye aldı.
Emel Müftüoğlu'nun yaptığı güldüren paylaşıma birçok takipçisinden de yorum geldi tabii...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın