"Müge Anlı'ya Bilerek Çıktım": Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Göndermeli Paylaşımlar!
"Müge Anlı'ya Bilerek Çıktım": Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Göndermeli Paylaşımlar!
Usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testleriyle ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı'nın davasının da sonuçlanmasından sonra yaptığı paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Metin Akpınar'ın 1987 yılında Suphiye Orancı'yla evlilik dışı birlikteliğinden ikiz kızlarının dünyaya geldiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nebioğlu ailesi tarafından evlatlık edinilen ikiz kız kardeşlerden Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'a babalık davası açmış ve çıkan DNA sonuçlarıyla öz kızı olduğunu kanıtlamıştı.
Duygu Nebioğlu'nun son olarak 2010 yılında bir telefon görüşmesi yaptığı annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için çıktığı Müge Anlı'daki konuşmaları ve sonradan yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etmişti.
Son olarak Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Nebioğlu'nun ikizi Sevgi Katkıcı'nın da Metin Akpınar'a açtığı davayı kazanması sosyal medyada gündemdeydi.
Instagram hesabından yeni açıklamalar yapan Nebioğlu'nun "Benim hikayem bana aittir" demesi dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra bir dijital dizi ve film platformunun "1000 Çocuklu Adam" önerisini paylaşıp konuyu tiye alması dikkatlerden kaçmadı.
Müge Anlı'nın programına katılması hakkında "O kadının programına çıktığım için pişman değilim ama arka tarafta dönen dolaplar için o arka tarafın hepsi pişman ve pişmaniye olacaktır" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın