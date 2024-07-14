Olimpiyat Oyunları'nın Açılışında Ülkemizin Bayrağını Hangi Sporcumuz Taşımalı?
Olimpiyat Oyunları'nın Açılışında Ülkemizin Bayrağını Hangi Sporcumuz Taşımalı?
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Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'na sayılı günler kaldı.
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26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda ülkemizin nasıl bir performans ortaya koyacağı şimdiden herkesi heyecanlandırırken açılış töreninde bayrağımızı hangi sporcumuzun taşıyacağı da merakla bekleniyor.
TRT SPOR muhabiri Enes Yalnız, tarihi görev için Eda Erdem Dündar ile Mete Gazoz'un ismi öne çıktığını ifade etti.
Yalnız, ayrıca kesin kararın verilmesi sonrası açıklama kısa süre içerisinde yapılacağını belirtti.
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