Olimpiyat Oyunları'nın Açılışında Ülkemizin Bayrağını Hangi Sporcumuz Taşımalı?

TRT SPOR muhabiri Enes Yalnız, Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni'nde ay-yıldızlı bayrağımızın kimde olacağı konusunda henüz karar verilmediğini açıklarken öne çıkan isimleri de paylaştı. Paylaşım, birçok yorumu da beraberinde getirdi.