Balıkesir Çiftetellisi Bile Var: Fenerbahçeli Osayi Samuel'in Snapchat Paylaşımları Güldürdü
Balıkesir Çiftetellisi Bile Var: Fenerbahçeli Osayi Samuel'in Snapchat Paylaşımları Güldürdü
Fenerbahçe taraftarının takımda sevdiği isimlerin başında gelen Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel, Strassbourg ile oynanan hazırlık maçından sonra yaptığı paylaşımlarla güldürdü.
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, kampın son gününde Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.
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Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko'nun golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
İstanbula'a dönüş öncesindeki son mücadelenin ardından Osayi Samuel'in paylaşımları dikkat çekti.
27 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Oosterwolde'ye takılmadan edemedi. Uçakta da Cengiz Ünder'in doğum günü kutlandı. 👇
Osayi'ye gelen yorumlar 👇
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