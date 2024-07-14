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Balıkesir Çiftetellisi Bile Var: Fenerbahçeli Osayi Samuel'in Snapchat Paylaşımları Güldürdü

Balıkesir Çiftetellisi Bile Var: Fenerbahçeli Osayi Samuel'in Snapchat Paylaşımları Güldürdü

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 18:41

Fenerbahçe taraftarının takımda sevdiği isimlerin başında gelen Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel, Strassbourg ile oynanan hazırlık maçından sonra yaptığı paylaşımlarla güldürdü.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, kampın son gününde Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, kampın son gününde Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.
media.fenerbahce.org

Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko'nun golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko'nun golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
media.fenerbahce.org

İstanbula'a dönüş öncesindeki son mücadelenin ardından Osayi Samuel'in paylaşımları dikkat çekti.

İstanbula'a dönüş öncesindeki son mücadelenin ardından Osayi Samuel'in paylaşımları dikkat çekti.
media.fenerbahce.org

27 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Oosterwolde'ye takılmadan edemedi. Uçakta da Cengiz Ünder'in doğum günü kutlandı. 👇

Osayi'ye gelen yorumlar 👇

Osayi'ye gelen yorumlar 👇
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