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Lucas Torreira'dan Rakip Takım Taraftarlarının Sinirleriyle Oynayacak İtiraf!

Lucas Torreira'dan Rakip Takım Taraftarlarının Sinirleriyle Oynayacak İtiraf!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 15:35

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torrerira, yeni sezon öncesinde DHA'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uruguaylı futbolcu, açıklamasında geçtiğimiz sezon 'yerde zaman geçirme' konusuyla eleştirilmesine yanıt verdi.

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2022 yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Galatasaray'a transfer olan Torreira, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

2022 yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Galatasaray'a transfer olan Torreira, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Çalışkanlığıyla sarı-kırmızılı taraftarların kalbini kazanan 28 yaşındaki oyuncu, aidiyetiyle de alkış topladı.

Çalışkanlığıyla sarı-kırmızılı taraftarların kalbini kazanan 28 yaşındaki oyuncu, aidiyetiyle de alkış topladı.

Ancak Uruguaylı, rakip takım taraftarlarının süreye oynadığı iddiasıyla özellikle geçtiğimiz sezon tepkilerin hedefi oldu.

Ancak Uruguaylı, rakip takım taraftarlarının süreye oynadığı iddiasıyla özellikle geçtiğimiz sezon tepkilerin hedefi oldu.

DHA'ya röportaj veren Torreira, konu hakkında şunları söyledi. 👇

DHA'ya röportaj veren Torreira, konu hakkında şunları söyledi. 👇

'Şoförüm Eray benim bir kardeşim, ağabeyim aslında. Her gün bana 'yerde kaldın' diyor. Gerçekten benim hoşuma giden bir şey değil aslında. Oyun içinde bazı durumlar var ve zeki olmak gerekiyor, zaman kazanmak gerekiyor. Özellikle önemli bir maç olduğu zaman. Zamana oynamak gerekebiliyor. Tabii ki bütün zamanı yerde vakit geçirmek falan değil amacım. Ben mükemmel değilim onu da anlamanız gerekiyor. İnsan her zaman yeni şeyler öğreniyor. Elimden geldiğince yapabileceğim her şeyi takımıma yardımcı olmak için yapıyorum. Bazı insanların hoşuna gitmiyorsa da kusura bakmayın ben sadece Galatasaray formasıyla her şeyi kazanmak istiyorum'

Futbolcuların açıklamasına gelen yorumlar 👇

Futbolcuların açıklamasına gelen yorumlar 👇
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