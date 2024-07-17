Lucas Torreira'dan Rakip Takım Taraftarlarının Sinirleriyle Oynayacak İtiraf!
Lucas Torreira'dan Rakip Takım Taraftarlarının Sinirleriyle Oynayacak İtiraf!
Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torrerira, yeni sezon öncesinde DHA'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uruguaylı futbolcu, açıklamasında geçtiğimiz sezon 'yerde zaman geçirme' konusuyla eleştirilmesine yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Galatasaray'a transfer olan Torreira, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışkanlığıyla sarı-kırmızılı taraftarların kalbini kazanan 28 yaşındaki oyuncu, aidiyetiyle de alkış topladı.
Ancak Uruguaylı, rakip takım taraftarlarının süreye oynadığı iddiasıyla özellikle geçtiğimiz sezon tepkilerin hedefi oldu.
DHA'ya röportaj veren Torreira, konu hakkında şunları söyledi. 👇
Futbolcuların açıklamasına gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın