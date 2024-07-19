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Bir Sabah Uyandığınızda Yıl 2007 Olsa Ne Yapardınız? 17 Yıllık Rüyadan Uyanma Fikri Herkesi Heyecanlandırdı!

Bir Sabah Uyandığınızda Yıl 2007 Olsa Ne Yapardınız? 17 Yıllık Rüyadan Uyanma Fikri Herkesi Heyecanlandırdı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 19:51

Zamanda yolculuk... Bunu kim hayal etmez ki! Tabii kimileri geçmişe dönmek, kimileri de geleceği keşfetmek ister. Peki, bir sabah 'uykunuzdan uyandınız ve tarih 2007'yi gösteriyor!' 17 senelik bir rüyadan uyandınız... Şimdi ne yapacaksınız? Sosyal medyanın ilgisini çeken bu soru '@gerceklerfark' adlı X hesabından paylaşıldı. 

İşte, sosyal medya kullanıcılarının 2007'de yapacakları...

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Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu, İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük mitinginin yapıldığı, Kenan Doğulu'nun 'Shake It Up Shekerim' adlı şarkı ile 52. Eurovision Şarkı Yarışması'nda 4. olduğu, Apple'ın 'mucize cihazı' iPhone çılgınlığının başladığı, Kavak Yelleri dizisinin ekrana geldiği, Hande Yener'in Romeo, Sibel Can'ın Çakmak Çakmak, Hepsi'nin Aşk Sakızı dediği 2007'ye yolculuk...

Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu, İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük mitinginin yapıldığı, Kenan Doğulu'nun 'Shake It Up Shekerim' adlı şarkı ile 52. Eurovision Şarkı Yarışması'nda 4. olduğu, Apple'ın 'mucize cihazı' iPhone çılgınlığının başladığı, Kavak Yelleri dizisinin ekrana geldiği, Hande Yener'in Romeo, Sibel Can'ın Çakmak Çakmak, Hepsi'nin Aşk Sakızı dediği 2007'ye yolculuk...

Siz de aklınıza gelenleri ekleyin. Zira, satırlara sığamayacak kadar dolu dolu bir 2007 yaşamışız!

İşte, hepimize hayaller kurduran o soru!

İşte, hepimize hayaller kurduran o soru!
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Tabii herkesin bir hayali vardı... 👇

Tabii herkesin bir hayali vardı... 👇
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Dönmek istemeyenler de oldu. 👇

Dönmek istemeyenler de oldu. 👇
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Aşkiton da üzülür mü acaba? 👇

Aşkiton da üzülür mü acaba? 👇
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'Bu şarkıyı açar yanına da pepsi blue içerdim saçımı dikerdim belki bi de' 👇

Son 17 senen kadar mı kötüydü be kardeşim... 👇

Son 17 senen kadar mı kötüydü be kardeşim... 👇
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GTA şifreleri hatırındadır umarız! 👇

GTA şifreleri hatırındadır umarız! 👇
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Şüphesiz en büyük korku bu olurdu! 👇

Şüphesiz en büyük korku bu olurdu! 👇
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Aama ya aynı hayatı tekrar yaşayacaksam? 👇

Aama ya aynı hayatı tekrar yaşayacaksam? 👇
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Yılların eskitemedikleri... Ah Chen! 👇
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İşte gerçek bir girişimci! 👇
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Peki, siz 2007'ye dönseniz ne yapardınız? 👇

Peki, siz 2007'ye dönseniz ne yapardınız? 👇
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