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Emre Belözoğlu'nun En İyiler Listesinde Arda Güler Yok

Emre Belözoğlu'nun En İyiler Listesinde Arda Güler Yok

Emre Belözoğlu arda güler EURO2024
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 09:09

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda ilk kez oy kullanan teknik direktör Emre Belözoğlu, beIN SPORTS'un sorularını da yanıtladı. EURO 2024 değerlendirmesinde bulunan genç teknik adam, mili takımımızın enlerini seçti. Listede Arda Güler'in olmaması ise dikkat çekti. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://beinsports.com.tr/haber/emre-...
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü olarak görev yapan Emre Belözoğlu, başkent temsilcisi ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü olarak görev yapan Emre Belözoğlu, başkent temsilcisi ile yollarını ayırdı.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda ilk kez delege olarak oy kullanan genç teknik direktör, beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda ilk kez delege olarak oy kullanan genç teknik direktör, beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı.

EURO 2024'ü değerlendiren Belözoğlu, 'Biz futbol ülkesi değiliz. Milli takımın yaptığı bir başarıdır' dedi ve turnuvanın en iyi 3 oyuncusunu sıraladı.

EURO 2024'ü değerlendiren Belözoğlu, 'Biz futbol ülkesi değiliz. Milli takımın yaptığı bir başarıdır' dedi ve turnuvanın en iyi 3 oyuncusunu sıraladı.

Teknik direktör Montella'yı tebrik eden ve başarılı bulan Belözoğlu, turnuvanın en iyi üç oyuncusunu Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve Kaan Ayhan olarak gördüğünü söyledi. 

"Arda Güler'in biraz daha tecrübelenip biraz daha net oyuncu olma yolunda ilerlerse..."

"Arda Güler'in biraz daha tecrübelenip biraz daha net oyuncu olma yolunda ilerlerse..."

Ünlü teknik direktör, Arda Güler'i turnuvanın enleri listesine eklemezken başarılı oyuncunun tecrübelenirse 'bayrağı eline alabileceğini' ifade etti.

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