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Caddebostan Sahili'nde Denize Girmeyi Çok Gören İzzet Çapa'ya Tepki Yağdı

Caddebostan Sahili'nde Denize Girmeyi Çok Gören İzzet Çapa'ya Tepki Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.07.2024 - 16:48

İstanbul, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle resmen kavruluyor. Hissedilen sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceyi aştığı İstanbul'da vatandaşlar oldukça zor anlar yaşıyor. 

Serinlemek isteyen ve İstanbul'un denizinin tadını çıkarmak isteyenler de Caddebostan sahiline akın etti.

O anları gören ünlü isim İzzet Çapa ise isyanını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İstanbul, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor.

2023 yılında kırılan sıcaklık rekorlarının ardından, 2024 yazında da sıcaklıklar artmaya devam etti. İstanbul'da yer yer hissedilen sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken uzmanlar sıcaklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

İstanbul'da vatandaşlar ise hem serinlemek hem de denizin tadını çıkarmak için sahillere akın etti.

İstanbul'da vatandaşlar ise hem serinlemek hem de denizin tadını çıkarmak için sahillere akın etti.

Bir Boğaz kenti olan İstanbul'un merkezinde denize girilebilecek yerlerin az olması nedeniyle, özellikle Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Caddebostan Sahili'nde oluşan yoğunluğa ünlü isim İzzet Çapa'dan bir isyan geldi.

İzzet Çapa'nın bu görüntülere tepki göstermesine diyecek bir çift sözü olanlar da vardı.

İzzet Çapa'nın bu görüntülere tepki göstermesine diyecek bir çift sözü olanlar da vardı.
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Osman Elmallı

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