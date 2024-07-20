Caddebostan Sahili'nde Denize Girmeyi Çok Gören İzzet Çapa'ya Tepki Yağdı

İstanbul, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle resmen kavruluyor. Hissedilen sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceyi aştığı İstanbul'da vatandaşlar oldukça zor anlar yaşıyor.

Serinlemek isteyen ve İstanbul'un denizinin tadını çıkarmak isteyenler de Caddebostan sahiline akın etti.

O anları gören ünlü isim İzzet Çapa ise isyanını sosyal medya hesabından paylaştı.