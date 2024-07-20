Caddebostan Sahili'nde Denize Girmeyi Çok Gören İzzet Çapa'ya Tepki Yağdı
Caddebostan Sahili'nde Denize Girmeyi Çok Gören İzzet Çapa'ya Tepki Yağdı
İstanbul, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle resmen kavruluyor. Hissedilen sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceyi aştığı İstanbul'da vatandaşlar oldukça zor anlar yaşıyor.
Serinlemek isteyen ve İstanbul'un denizinin tadını çıkarmak isteyenler de Caddebostan sahiline akın etti.
O anları gören ünlü isim İzzet Çapa ise isyanını sosyal medya hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da vatandaşlar ise hem serinlemek hem de denizin tadını çıkarmak için sahillere akın etti.
İzzet Çapa'nın bu görüntülere tepki göstermesine diyecek bir çift sözü olanlar da vardı.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
burjuva
istanbul sadece zengin ve elitlerin değil
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.