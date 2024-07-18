İtalya'da Tanrı Heykeline Hallenen Turist Ülkeyi Karıştırdı
İtalya'da Tanrı Heykeline Hallenen Turist Ülkeyi Karıştırdı
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İtalya, bir turistin meşhur şarap tanrısı Bacchus ile verdiği pozun ardından karıştı.
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Turist, Bargello müzesi yakınlarındaki heykelin üzerine tırmanarak birbirinden farklı pozlar vermeye başladı.
Yetkililer, kadının kimliğinin tespiti halinde para cezasına çarptırılacağını ve şehirden men edilebileceğini belirtti.
Turistin tırmandığı heykel ise Giambologna'nın orijinal eserinin bir kopyası.
İtalyan sayfalarında turistin fotoğrafının paylaşılmasıyla, pek çok kişi de tepkisini dile getirdi.
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"Aman tanrım, aptallık düzeyine bir bakın!"
"Yıllardır Floransa'yı Disney World'e çevirmek istemenin bir sonucu."
"Amerika'dan bir örnek."
"Eğer Lincoln'ün heykeline s..sam beni elektrikli sandalyeye oturturlardı."
"Çok iğrenç"
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