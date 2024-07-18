İtalya'da Tanrı Heykeline Hallenen Turist Ülkeyi Karıştırdı

Giambologna, Helenistik heykelcilikten etkilenmiş ve en önemli eserlerini Floransa'da vermişti. 16. yüzyılda yapmış olduğu şarap tanrısı heykeli Bacchus ise, sanatçının en önemli eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Turistin pozlar verdiği heykel ise bu orijinal heykelin birebir kopyası. Heykel, orijinal eserin sergilendiği müzenin yakınlarında bulunuyor.