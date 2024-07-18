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İtalya'da Tanrı Heykeline Hallenen Turist Ülkeyi Karıştırdı

İtalya'da Tanrı Heykeline Hallenen Turist Ülkeyi Karıştırdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.07.2024 - 09:55

İtalya'nın Floransa kentinde bir turist, ünlü şarap Tanrısı Bacchus heykeline tırmandı. Heykelle pozlar veren turistin fotoğrafları, İtalyan sayfalarında yayıldı. 

Turist, İtalya'da büyük karışıklığa sebep oldu.

Kaynak: BBC

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İtalya, bir turistin meşhur şarap tanrısı Bacchus ile verdiği pozun ardından karıştı.

İtalya, bir turistin meşhur şarap tanrısı Bacchus ile verdiği pozun ardından karıştı.

'Welcome to Florence' adlı İtalyan sayfasında paylaşılan görseller, kısa sürede yayıldı. Turist, başta İtalyanlar olmak üzere pek çok kişinin tepkisi çekti.

Turist, Bargello müzesi yakınlarındaki heykelin üzerine tırmanarak birbirinden farklı pozlar vermeye başladı.

Turist, Bargello müzesi yakınlarındaki heykelin üzerine tırmanarak birbirinden farklı pozlar vermeye başladı.

Bu pozlar, kısa sürede sosyal medyada yayılınca halkın tepkisi de arttı. Bazı vatandaşlar, heykellerin yeterince korunmadığını iddia ederken kimileri de kadının tutuklanmasını dahi talep etti.

Yetkililer, kadının kimliğinin tespiti halinde para cezasına çarptırılacağını ve şehirden men edilebileceğini belirtti.

Yetkililer, kadının kimliğinin tespiti halinde para cezasına çarptırılacağını ve şehirden men edilebileceğini belirtti.

Tepkili vatandaşlar, Floransa'nın kültürel mirasının yeterince iyi korunmadığını, adeta yeni bir 'Disneyland' yaratıldığını belirterek düşüncelerini dile getirdi.

Turistin tırmandığı heykel ise Giambologna'nın orijinal eserinin bir kopyası.

Turistin tırmandığı heykel ise Giambologna'nın orijinal eserinin bir kopyası.

Giambologna, Helenistik heykelcilikten etkilenmiş ve en önemli eserlerini Floransa'da vermişti. 16. yüzyılda yapmış olduğu şarap tanrısı heykeli Bacchus ise, sanatçının en önemli eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Turistin pozlar verdiği heykel ise bu orijinal heykelin birebir kopyası. Heykel, orijinal eserin sergilendiği müzenin yakınlarında bulunuyor.

İtalyan sayfalarında turistin fotoğrafının paylaşılmasıyla, pek çok kişi de tepkisini dile getirdi.

İtalyan sayfalarında turistin fotoğrafının paylaşılmasıyla, pek çok kişi de tepkisini dile getirdi.

'Tutuklama - şikayet - duruşma - para cezası - ihraç ❤️...'

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"Aman tanrım, aptallık düzeyine bir bakın!"

"Aman tanrım, aptallık düzeyine bir bakın!"

"Yıllardır Floransa'yı Disney World'e çevirmek istemenin bir sonucu."

"Yıllardır Floransa'yı Disney World'e çevirmek istemenin bir sonucu."

"Amerika'dan bir örnek."

"Amerika'dan bir örnek."

"Eğer Lincoln'ün heykeline s..sam beni elektrikli sandalyeye oturturlardı."

"Eğer Lincoln'ün heykeline s..sam beni elektrikli sandalyeye oturturlardı."

"Çok iğrenç"

"Çok iğrenç"

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