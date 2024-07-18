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Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hastalığını Açıkladı: Kendini İzole Edecek

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hastalığını Açıkladı: Kendini İzole Edecek

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Covid-19
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 08:36

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın hastalığını açıkladı. Biden'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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ABD başkanlık yarışında Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber geldi.

ABD başkanlık yarışında Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak yeniden başkan adayı olan Biden'ın Las Vegas'taki etkinlikten sonra test yaptırdığını ve COVID-19 olduğunu doğruladı. Açıklamada, Biden'ın COVID-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilirken, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak yeniden başkan adayı olan Biden'ın Las Vegas'taki etkinlikten sonra test yaptırdığını ve COVID-19 olduğunu doğruladı. Açıklamada, Biden'ın COVID-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilirken, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği belirtildi.

Ayrıca Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği ve Beyaz Saray'ın da Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı aktarıldı. Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi. Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

Ayrıca Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği ve Beyaz Saray'ın da Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı aktarıldı. Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi. Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

İşte hasta olduğunu duyurduğu paylaşım:

Biden, daha sonra Elon Musk ile ilgili bir paylaşımda bulundu. işte o paylaşım:

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