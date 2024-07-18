Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Saray'da Üst Düzey Değişikliğe Gidildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Saray'da Üst Düzey Değişikliğe Gidildi
Saray'da dün gece hareketli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanırken, Kıratlı'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koltuğuna ise Hakkı Susmaz getirildi.
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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinedeki değişikliğin ardından Külliye'de de dikkat çeken değişikliklere gitti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanırken, Kıratlı'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koltuğuna ise Hakkı Susmaz getirildi.
Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı. AYM üyeliğine atanan Metin Kıratlı son olarak Bodrum'da Mandarin Oriental’de iki kişilik yemeğe 168 bin lira hesap ödediği yönündeki haberlerle gündeme gelmiş, İddiaların yayılmasının ardından Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından habere erişim engeli getirilmişti.
Erdoğan'ın yaptığı görevden almalar ve atamalar şu şekilde:
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