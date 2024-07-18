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Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Saray'da Üst Düzey Değişikliğe Gidildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Saray'da Üst Düzey Değişikliğe Gidildi

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 06:18

Saray'da dün gece hareketli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanırken, Kıratlı'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koltuğuna ise Hakkı Susmaz getirildi.

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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinedeki değişikliğin ardından Külliye'de de dikkat çeken değişikliklere gitti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanırken, Kıratlı'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koltuğuna ise Hakkı Susmaz getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinedeki değişikliğin ardından Külliye'de de dikkat çeken değişikliklere gitti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanırken, Kıratlı'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koltuğuna ise Hakkı Susmaz getirildi.

Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı. AYM üyeliğine atanan Metin Kıratlı son olarak Bodrum'da Mandarin Oriental’de iki kişilik yemeğe 168 bin lira hesap ödediği yönündeki haberlerle gündeme gelmiş, İddiaların yayılmasının ardından Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından habere erişim engeli getirilmişti.

Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı. AYM üyeliğine atanan Metin Kıratlı son olarak Bodrum'da Mandarin Oriental’de iki kişilik yemeğe 168 bin lira hesap ödediği yönündeki haberlerle gündeme gelmiş, İddiaların yayılmasının ardından Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından habere erişim engeli getirilmişti.

Erdoğan'ın yaptığı görevden almalar ve atamalar şu şekilde:

Erdoğan'ın yaptığı görevden almalar ve atamalar şu şekilde:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, TOKİ Başkanlığına ise Mustafa Levent Sungur atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı, yerine ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.

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