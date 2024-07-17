Ankara'da Gergin Anlar: Giriş- Çıkışlar Kapatıldı
Ankara'da Gergin Anlar: Giriş- Çıkışlar Kapatıldı
Ankara'da gergin anlar yaşandı. Husumetli olduğu kişi tarafından başından silahla vurulan Ulaş Birliker yaşamını yitirdi. Cinayetin yaşandığı mahallede kalabalık bir grup, iş yerlerine saldırdı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı.
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583 Sokak'ta dün, 21 yaşındaki Ulaş Birliker, husumetli olduğu E.K. tarafından başından silahla vuruldu.
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Sağlık ekiplerince Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Birliker, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı E.K. ile C.Y'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bugün ise kalabalık grup tarafından mahalledeki bazı iş yerleri saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, ilçe emniyet müdürlüğü, polis özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce mahalleye giriş çıkışlar kapatılırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerince olaya ilişkin yapılan çalışmada bugün de K.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Ankara'da gergin anlar! Dükkan giriş çıkışa kapatıldı