Ankara'da Gergin Anlar: Giriş- Çıkışlar Kapatıldı

Ankara'da gergin anlar yaşandı. Husumetli olduğu kişi tarafından başından silahla vurulan Ulaş Birliker yaşamını yitirdi. Cinayetin yaşandığı mahallede kalabalık bir grup, iş yerlerine saldırdı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı.