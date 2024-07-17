AK Parti Cephesi Karışık! Büyük İddia: Süleyman Soylu İstifa Edip, Yeni Parti Kuracak

Gündeme bomba gibi bir düştü. AK Parti cephesinin son zamanlarda çok hareketli geçtiği sıklıkla gündeme gelirken, ortaya AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu hakkında bir iddia atıldı. Gazeteci Nuray Babacan, 'Soylu’nun istifaya hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle, yeni bir güç odağı olarak seçimlere hazırlanacağı iddiaları var” dedi.