AK Parti Cephesi Karışık! Büyük İddia: Süleyman Soylu İstifa Edip, Yeni Parti Kuracak
AK Parti Cephesi Karışık! Büyük İddia: Süleyman Soylu İstifa Edip, Yeni Parti Kuracak
Gündeme bomba gibi bir düştü. AK Parti cephesinin son zamanlarda çok hareketli geçtiği sıklıkla gündeme gelirken, ortaya AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu hakkında bir iddia atıldı. Gazeteci Nuray Babacan, 'Soylu’nun istifaya hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle, yeni bir güç odağı olarak seçimlere hazırlanacağı iddiaları var” dedi.
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Gazete Pencere’den Nuray Babacan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmeye hazırlandığına ilişkin iddialar dolaştığını yazdı.
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Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken, yerel seçim sonrası AK Parti'de başlayan hareketlilik halen devam ettiği görüldü.
“AKP’nin geleceğinde kendisine yer göremeyen Soylu’nun MHP’deki oy kaybı, İYİ Parti’deki parçalanmadan sonra bu alandaki boşluğu doldurmaya, kendisine yeni bir merkez yaratmaya çalıştığı öne sürülüyor'' diyen Nuray Babacan sözlerine şöyle devam etti: ''Erken seçim olasılıkları da hesaba katıldığında milliyetçi oylara talip olmak mantıksız gelmiyor. Tabii, hem dokunulmazlığının kaldırılması hem de milletvekilliğinden istifasının kabul edilmesi için TBMM Genel Kurulu’nun onayı gerektiği için bu çıkışların sadece 'Ben de buradayım, beni yok sayamazsınız' mesajı içerdiğini düşünenler de var. AKP’den istifa edip, grup kurmaya çalışması da bir yol olabilir.”
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