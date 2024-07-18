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Bu Nasıl Vicdan? Bayat Ekmek Toplayan 81 Yaşındaki Yaşlı Adamı Sopayla Dövdü

Bu Nasıl Vicdan? Bayat Ekmek Toplayan 81 Yaşındaki Yaşlı Adamı Sopayla Dövdü

İzmir ekmek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 06:59

İzmir'den yaşanan tepki çekti.  Bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S., yol kenarındaki bayat ekmekleri topladığı gerekçesiyle 81 yaşındaki Süleyman Sırrı Dindar'a tokat atıp, sopayla darbetti.

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Olay, İzmir Torbalı'da 15 Temmuz günü Pancar Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, İzmir Torbalı'da 15 Temmuz günü Pancar Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabah saatlerinde fırınlardan ve yol kenarına asılan bayat ekmekleri toplayan Süleyman Sırrı Dindar, bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S. tarafından darbedildi.

Sabah saatlerinde fırınlardan ve yol kenarına asılan bayat ekmekleri toplayan Süleyman Sırrı Dindar, bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S. tarafından darbedildi.

Dindar jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Dindar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Dindar jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Dindar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden, hafif ticari araçta bekleyen Kemal S.'nin, evinin önünde beklediği Süleyman Sırrı Dindar'ı görünce inip, önce tokat attığı daha sonra da defalarca sopayla vurduğu o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden yola çıkan jandarma, Dindar'ı darbeden Kemal S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntülerden, hafif ticari araçta bekleyen Kemal S.'nin, evinin önünde beklediği Süleyman Sırrı Dindar'ı görünce inip, önce tokat attığı daha sonra da defalarca sopayla vurduğu o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden yola çıkan jandarma, Dindar'ı darbeden Kemal S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşte o anlar:

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