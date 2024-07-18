Havuza ve Denize Girenler Dikkat! Aciller Doldu Taştı: Yazın Elinizi Ağzınıza Götürmeyin

Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, kirli sulardaki en önemli hastalık yapıcı etkenin halk arasında koli basili olarak bilinen Escherichia coli bakterisi olduğunu söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık “Kusma, dışkıda kan, mide krampları ve ishalle kendini gösteren koli basilinin bazı alt tipleri hayatı tehdit eden hastalıklara da sebep olabilir” dedi.